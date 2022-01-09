Раскололся пополам: в китайском аэропорту сгорел грузовой самолет РФ

В Китае дотла сгорел российский грузовой самолет Ту-204 компании Авиастар-Ту. Пожар тушили более десяти спасателей.
Инцидент произошел утром 8 января в аэропорту Ханчжоу. В результате пожара хвостовая часть российского самолета буквально отделилась от носовой.
Восемь членов экипажа Ту-204 вовремя покинули борт, потому обошлось без пострадавших.
Aviastar’s TU204 fire accident in Hangzhou (HGH/ZSHC).
RA-64032 (Cainiao Special Livery) pic.twitter.com/Huske2kaIR
— ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) January 8, 2022
В сети появилось короткое видео, где заметно, как китайские спасатели пытаются спасти от пламени остатки российского самолета.
Автор видео решил добавить веселую музыку под эти кадры, что вызвало недоразумение.
— Вы гордитесь случившимся… Музыка это подтверждает.
— Нет, данное видео было взято со страницы пользователя TikTok.
На момент пожара на борту Ту-204 26 тонн керосина и 20 тонн других грузов.
Власти Китая заверили, что расследование инцидента уже началось. Уже известно, что российский самолет начал дымить во время буксировки самолета для вылета в Новосибирск.
Источник: Simple Flying
Фото: Виталий Трубников