В Китае дотла сгорел российский грузовой самолет Ту-204 компании Авиастар-Ту. Пожар тушили более десяти спасателей.

Раскололся пополам: в китайском аэропорту сгорел грузовой самолет РФ / 2 фотографии

Инцидент произошел утром 8 января в аэропорту Ханчжоу. В результате пожара хвостовая часть российского самолета буквально отделилась от носовой.

Восемь членов экипажа Ту-204 вовремя покинули борт, потому обошлось без пострадавших.

Aviastar’s TU204 fire accident in Hangzhou (HGH/ZSHC). RA-64032 (Cainiao Special Livery) pic.twitter.com/Huske2kaIR — ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) January 8, 2022

В сети появилось короткое видео, где заметно, как китайские спасатели пытаются спасти от пламени остатки российского самолета.

Автор видео решил добавить веселую музыку под эти кадры, что вызвало недоразумение.

— Вы гордитесь случившимся… Музыка это подтверждает. — Нет, данное видео было взято со страницы пользователя TikTok.

На момент пожара на борту Ту-204 26 тонн керосина и 20 тонн других грузов.

Власти Китая заверили, что расследование инцидента уже началось. Уже известно, что российский самолет начал дымить во время буксировки самолета для вылета в Новосибирск.

Источник: Simple Flying

Фото: Виталий Трубников