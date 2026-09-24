Война внесла свои коррективы даже в обычные покупки. Российские удары повреждают торговую, складскую и логистическую инфраструктуру, из-за чего украинцы порой вынуждены заранее покупать необходимые товары и делать запасы.

В конце осени такая потребность совпадает с периодом крупных распродаж. В конце ноября магазины запускают многочисленные акции, скидки и специальные предложения. Для покупателей это повод приобрести нужные товары по более низкой цене.

Так когда Черная пятница 2026 года, откуда появился этот праздник и когда традиция пришла в Украину?

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Факты ICTV разобрались, откуда происходит Черная пятница, почему ее отмечают именно в конце ноября и на какую дату приходится главный день распродаж в 2026 году.

Откуда взялась Черная пятница

История Черной пятницы началась в США. Сегодня Black Friday прежде всего ассоциируется с покупками и большими скидками, однако изначально это название вообще не имело такого положительного смысла.

Одна из самых известных историй происхождения термина связана с Филадельфией в 1950-х годах. День после американского Дня благодарения в городе был чрезвычайно напряженным. В Филадельфию съезжались многочисленные покупатели и туристы, а в конце недели должен был состояться традиционный футбольный матч между командами армии и флота США.

На улицах образовывались пробки, магазины переполнялись людьми, а для полиции это означало длинные смены и дополнительную работу. Из-за этого хаоса правоохранители Филадельфии начали называть день после Дня благодарения Black Friday, то есть Черной пятницей. К 1961 году название уже прочно закрепилось в городе.

Изначально это вовсе не было приятным названием для праздника покупок. Оно ассоциировалось с толпами, пробками и беспорядком. В Филадельфии даже пытались заменить название на Big Friday, но эта попытка не прижилась.

Со временем значение Black Friday изменилось. В конце 1980-х годов магазины начали активно распространять другое объяснение названия. Его связали с бухгалтерским учетом, поскольку тогда убытки обозначали красным, а прибыль — черным. Соответственно, большой предрождественский спрос якобы помогал магазинам перейти “из красного в черное”.

Постепенно американская традиция распродаж после Дня благодарения распространилась далеко за пределы США. Black Friday стала международным торговым явлением, а с развитием интернет-магазинов покупать акционные товары стало еще проще.

Когда Черная пятница пришла в Украину

В Украине эта традиция появилась значительно позже. Массовые акции под названием Black Friday начали проводить в начале 2010-х годов.

В частности, 2013 год считают одним из первых годов масштабного проведения Черной пятницы в Украине. Тогда к распродаже присоединились десятки украинских торговых сетей и интернет-магазинов.

Сначала главную роль в распространении традиции играли именно интернет-магазины. Для покупателей это было удобно, поскольку не нужно было ехать в торговый центр или стоять в очереди. Достаточно было зайти на сайт и оформить заказ.

С годами формат изменился. В Украине Черная пятница перестала быть только одним днем. Магазины начали проводить так называемые черные недели, запускать акции накануне основной даты и продлевать распродажи на выходных.

Поэтому сегодня Черная пятница в Украине длится значительно дольше, чем одни сутки. Конкретное время начала и окончания акций каждый продавец устанавливает самостоятельно.

Черная пятница 2026: дата

Теперь непосредственно о дате. Черная пятница 2026 года приходится на 27 ноября, пятницу.

Black Friday в США проходит на следующий день после Дня благодарения. А американский День благодарения отмечают в четвертый четверг ноября.

В 2026 году четвертый четверг приходится на 26 ноября. Следовательно, следующий день — пятница, 27 ноября, — и будет датой Black Friday.

Черная пятница 2026: когда начинается

Несмотря на то, что дата Черной пятницы в 2026 году приходится на 27 ноября, ждать именно этого дня для покупок необязательно.

Украинские магазины самостоятельно определяют, когда начинаются скидки на Черную пятницу 2026, и период проведения своих акций. Некоторые запускают скидки за несколько дней до Black Friday, другие проводят распродажу в течение всей недели. Часть продавцов оставляет акционные цены и после 27 ноября.

Подготовка к такой распродаже начинается заранее. Магазины формируют акционный ассортимент, определяют специальные предложения и готовят онлайн-площадки к повышенной нагрузке.

Для покупателей это означает возможность найти выгодные предложения в разных категориях товаров. Однако конкретный размер скидки, перечень акционных позиций и срок действия предложения нужно проверять непосредственно в магазине.

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