Три возможных сценария нападения России: готовы ли Украина и мир к защите

Россия продолжает стягивать войска к нашим границам. Продолжавшиеся две недели изнурительные переговоры Вашингтона с Москвой не дали никаких результатов.

Запад не поддался на откровенный шантаж Путина относительно юридических гарантий не расширять НАТО на восток. А значит Кремль готовится нанести ответный удар.

У Москвы есть несколько направлений, по которым она может предпринять следующие шаги. Факты недели разобрали некоторые из них.

Первый сценарий: Путин нападет на Харьков. До российско-украинской границы там всего 40 км. К тому же напротив Харькова, со стороны Белгородской и Воронежской областей, Кремль уже сконцентрировал мощную группировку войск.

Однако важно помнить, что в случае нападения на этот город, российские войска встретит уже более подготовленная армия, чем в 2014 году, с убийственным оружием.

Второй сценарий состоит в угрозе нападения России из Венесуэлы и Кубы, где Кремль планирует разместить ядерные боеголовки. Но этот вариант маловероятен – вряд ли США такое допустят.

— Разместить оружие на Кубе и Венесуэле – этого американцы никогда не дадут. Эти корабли просто не доплывут, – говорит экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Но если Куба и Венесуэла за океаном, то гораздо ближе находится Беларусь. Поэтому неудивительно, что третьим сценарием может быть нападение со стороны северных соседей.

Тем более, что Беларусь и Россия сейчас проводят совместные учения, и активная фаза как раз приходится на прогнозируемое украинской разведкой нападение — в феврале.

Еще большая милитаризация, чем сейчас, ожидает в таком случае Калининградскую область и оккупированный Крым, что будет делать ситуацию еще более взрывоопасной.

Но если Путин таки решится пойти в открытое наступление на Украину, здесь его будет ждать не только новейшее оружие, но и мощная экономическая атака со стороны Вашингтона. Об этом предупредил лично президент США Джо Байден. Он пригрозил Путину запретом использования доллара российскими банками.

В то же время США все же склоняются к тому мнению, что все угрозы являются лишь провокациями, чтобы посеять панику. Да и все складывается так, что в Кремле взвешивают все риски и окончательного решения о том, куда же сделать следующий шаг пока нет.