“Гарантия защиты”: в Госдуму внесли проект обращения о признании “ДНР” и “ЛНР”

Российская Госдума зарегистрировала обращение депутатов партии КПРФ о необходимости признания независимости “Донецкой народной республики” и “Луганской народной республики”.

Соответствующий проект постановления №58243-8 появился на сайте парламента РФ 19 января.

В обращении, подготовленном коммунистами, говорится, что Россия “участвовала в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, а также с 2014 года направляла в “ДНР” и “ЛНР” гуманитарную помощь”.

В тексте обращения также говорится, что за время существования оккупационных администраций на территории оккупированной Донетчины и Луганщины “построены демократические органы”. Террористические “ЛНР” и “ДНР” российские коммунисты назвали “государствами со всеми атрибутами легитимной власти”.

— Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией “Донецкой народной республики” и “Луганской народной республики” как самостоятельных, суверенных и независимых государств, — говорится в документе.

По мнению российских депутатов, признание квазиреспублик на территории оккупированного Донбасса является обоснованным и морально оправданным.

По предварительной информации, поддержать такую ​​инициативу КПРФ согласились депутаты фракции Справедливая Россия – За правду.

Коммунисты считают, что признание Россией “ДНР” и “ЛНР” “создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты народов от внешних угроз”.

Российский инструмент давления

В комментарии Фактам ICTV политолог Владимир Фесенко заявил, что российская партия КПРФ является управляемой оппозицией, поэтому руководство РФ через нее может выдвигать различные парламентские инициативы, которые будут восприняты как в Киеве, так и странами Запада, как подготовка для российского вторжения в Украину.

— Это инструмент давления. Давление на Украину и на Запад. Мол, если Запад не давит на Киев, если Киев не будет выполнять Минские соглашения по российскому сценарию, тогда Россия признает “ЛНР” и “ДНР”, — заявил Владимир Фесенко.

Признание Россией квазигосударственных образований на территории оккупированного Донбасса, по словам Владимира Фесенко, разрушило бы конструкцию Минских соглашений.

По мнению политолога, Кремль не рассматривает признание этих квазиобразований как обязательную опцию.

— Нет такого плана, что они (российские власти – Ред.) могут признать (“ЛДНР” — Ред.), но при других условиях. И не как повод для начала боевых действий, напротив. Если они пойдут в военную атаку, то только после завершения военных действий, если им удастся расколоть Украину, вот тогда они будут признавать. Но не “ДНР” и “ЛНР”, а как они хотят — “параллельную Украину”… пророссийскую, подконтрольную России, вот ее они будут признавать, но не “ДНР” и “ЛНР”, — заявил Владимир Фесенко.

С другой стороны, о вопросе “присоединения” к России террористических образований “ЛДНР” пока речи не идет.

— Большинство россиян не хочут присоединения непризнанных государств, что говорить про “ЛНР” и “ДНР”? Вот Абхазия, Приднестровье, они давно просятся (присоединиться к России – Ред.), – заявил украинский политолог.

Источник: Госдума РФ, Медуза