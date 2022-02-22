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Факты / Мир / Россия

Госдума РФ ратифицировала “договоры о дружбе” с псевдореспубликами “ЛНР” и “ДНР”

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
держдума рф

Госдума поддержала ратификацию “договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” с псевдореспубликами “ЛНР” и “ДНР”.

Решение российские депутаты приняли единогласно. Так называемые “договоры”, рассчитанные на 10 лет, должны вступить в силу с момента публикации.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал с главарями террористических объединений “ЛНР” и “ДНР” договора, которые предусматривают якобы “охрану границ” оккупированных украинских территорий в ОРДЛО Украины.

Документ также предусматривает, что “охрана” будет осуществляться совместными усилиями России и “ЛДНР”. Также документ предусматривает право “сторон” использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга.

Кроме того, теперь Россия может принимать меры по поддержке “финансовой и банковской систем” так называемых “ДНР” и “ЛНР”, исходя из того, что платежное средство на оккупированных территориях — российский рубль.

Также 21 февраля Россия признала “независимость” псевдореспублик “ЛДНР”. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание независимости террористических формирований со стороны России означает односторонний выход Москвы из Минских соглашений и игнорирование решений нормандской четверки.

Источник: Интерфакс

Фото: Depositphotos

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