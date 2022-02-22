Путин подписал договор с террористами из “ЛДНР”: что предусматривает документ

Договор, подписанный президентом России Владимиром Путиным с главарями террористических объединений “ЛНР” и “ДНР”, предусматривает “охрану границ” оккупированных украинских территорий в ОРДЛО Украины.

Документ также предусматривает, что “охрана” будет осуществляться совместными усилиями России и “ЛДНР”.

Главные положения из договора, который Владимир Путин подписал с террористическими формированиями:

общая “оборона”;

общая “охрана границ республик Донбасса”;

право “сторон” использовать “военную инфраструктуру и военные базы территории” друг друга;

признание документов, выданных “госорганами” друг друга;

Россия будет принимать меры по поддержанию “финансовой и банковской систем” о ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежное средство на оккупированных территориях — российский рубль;

“договоры” заключены на 10 лет.

Россия подписала аналогичный документ как с главарем “ДНР”, так и со своим ставленником из “ЛНР”.

В сети уже нашли совпадение между этим договором и документом, подписанным в 2008 году с непризнанными псевдогосударствами Южная Осетия и Абхазия.

Напомним, 21 февраля Российская Федерация признала “независимость” незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР”, а президент России подписал соответствующие указы.

После этого Кремлем было объявлено о вводе войск на временно оккупированные территории Украины. Свое решение о вводе войск Владимир Путин аргументировал обеспечением “поддержки мира” в квазиреспубликах “ДНР” и “ЛНР” вооруженными силами РФ.

Источник: президент РФ