По данным американской компании космических технологий Maxar, спутниковые снимки за последние 24 часа свидетельствуют о новых развертываниях российских сил и техники на западе России и на территории Беларуси — недалеко от границы с Украиной.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Согласно спутниковым данным, более 100 транспортных средств Россия разместила на аэродроме в Республике Беларусь.

В BBC отмечают, что в российском Минобороны им не прокомментировали ситуацию с новой дислокацией войск. Также не дали ответ, были ли уже введены какие-либо российские войска на оккупированный восток Украины.

Напомним, что 21 февраля Российская Федерация объявила о вводе войск на временно оккупированные территории Украины. Президент Владимир Путин поручил российскому Минобороны обеспечить “поддержание мира” в псевдореспубликах “ДНР” и “ЛНР”.

Этому решению предшествовало внеочередное заседание Совета безопасности РФ 21 февраля, на котором в итоге Кремль признал “независимость” террористических “ЛНР” и “ДНР”.

Стоит отметить, что мир осудил российскую агрессию по отношению к Украине и призвал Путина к миру на Донбассе.

Фото: Минобороны РФ