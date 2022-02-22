Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

СБУ обнародовала разговоры боевиков “ЛДНР”, обстреливавших мирное население на Донбассе

Илья Нежигай редактор ленты
СБУ обнародовала разговоры боевиков “ЛДНР”, обстреливавших мирное население на Донбассе

Служба безопасности Украины обнародовала разговоры между боевиками террористических формирований “ЛНР” и “ДНР”, которые производили обстрелы мирного населения на Донбассе.

Как отмечается в сообщении, переговоры были осуществлены террористами, начавшими эскалацию боевых действий в феврале 2022 года.

На записях можно услышать, как террористы и жители временно оккупированных территорий:

  • между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстрелы мирного населения;
  • обсуждают накопление войск вооруженных сил РФ на границе Украины, включая привлечение чеченцев “полка Кадырова”;
  • удивляются, что вооруженные силы Украины не ведутся на провокации со стороны боевиков;
  • рассказывают, что сами же боевики попали “в будку в России” (позже российская ФСБ назвала это “обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области”);
  • подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения).

Тогда, в результате обстрелов Луганщины со стороны боевиков, без света и тепла остались тысячи жителей оккупированных территорий.

Указанные разговоры СБУ получила в ходе контрразведывательной работы, проводимой для отражения и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что материалы были рассекречены с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.

В последние дни на Донбассе фиксируется обострение вооруженного конфликта. Начиная с 17 февраля, на Востоке Украины зафиксировано 60 обстрелов, 18 февраля – 66, 19 февраля – уже 136, 20 февраля – 80, за 21 февраля зафиксировано 84 обстрелов.

Обстрелы со стороны подконтрольных России боевиков дополняется огромным количеством фейков и дезинформации в медиапространстве, чтобы создать провокации против Украины и ВСУ. Киев регулярно заявляет, что не намерен идти в наступление на оккупированные территории Донбасса.

Читайте
Мрак неопределенности спал – Резников обратился к ВСУ

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка