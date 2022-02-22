Служба безопасности Украины обнародовала разговоры между боевиками террористических формирований “ЛНР” и “ДНР”, которые производили обстрелы мирного населения на Донбассе.

Как отмечается в сообщении, переговоры были осуществлены террористами, начавшими эскалацию боевых действий в феврале 2022 года.

На записях можно услышать, как террористы и жители временно оккупированных территорий:

между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстрелы мирного населения;

обсуждают накопление войск вооруженных сил РФ на границе Украины, включая привлечение чеченцев “полка Кадырова”;

удивляются, что вооруженные силы Украины не ведутся на провокации со стороны боевиков;

рассказывают, что сами же боевики попали “в будку в России” (позже российская ФСБ назвала это “обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области”);

подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения).

Тогда, в результате обстрелов Луганщины со стороны боевиков, без света и тепла остались тысячи жителей оккупированных территорий.

Указанные разговоры СБУ получила в ходе контрразведывательной работы, проводимой для отражения и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что материалы были рассекречены с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.

В последние дни на Донбассе фиксируется обострение вооруженного конфликта. Начиная с 17 февраля, на Востоке Украины зафиксировано 60 обстрелов, 18 февраля – 66, 19 февраля – уже 136, 20 февраля – 80, за 21 февраля зафиксировано 84 обстрелов.

Обстрелы со стороны подконтрольных России боевиков дополняется огромным количеством фейков и дезинформации в медиапространстве, чтобы создать провокации против Украины и ВСУ. Киев регулярно заявляет, что не намерен идти в наступление на оккупированные территории Донбасса.