Россияне начали выходить на протесты против войны — власти их жестоко разгоняют

В ряде российский городов люди вышли на протесты против вторжения в Украину. Люди скандируют Нет войне, и призывают свою власть остановить вторжение в нашу страну.

Ожидаемо, но российские власти сразу же кинулись пресекать любые попытки волеизъявления свих граждан. Сразу в нескольких городах России сегодня произошли задержания участников антивоенных акций. В частности в Москве и Сан-Петербурге.

Один из митингующих в Питере рассказал об обстановке Фактам ICTV.

— Я сейчас в центре Питера. Уже много людей вышло. Но еще не настолько, хотя подходят видимо после учебы, работы. Людей задерживают. Десятки автозаков, сотни росcгвардейцев во всем обмундировании. Ловят, лупят. В банкоматах денег нет, доллары не забрать. То есть можно максимум 100-200 снять. Ж**а полная. Из-за того, что этот п***р натворил мы теперь точно будет страной третьего мира, — рассказал один из митингующий в Питере.

В Кремле так испугались за Москву, что даже закрыли Красную площадь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оправдываясь заявил, что это из-за мер осторожности. Но потом стало известно, что люди таки передвигаются по площади.

Также на акцию протеста вышли и жители Екатеринбурга. Они скандировали Нет войне, Миру — мир, Путин, выведи войска, В отставку. В результате чего девять человек задержали (одного из них потом отпустили). Остальным инкриминируют Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Фото: Znak.com