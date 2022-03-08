Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что дефолт в России может наступить уже 15 апреля.

Ведь именно тогда заканчивается 30-дневный льготный период по долларовым бондам 2023 года.

Шансы на то, что Россия выплатит свой внешний долг, уменьшаются по мере падения цен на облигации, надвигающейся рецессии в стране и накопления различных ограничений на платежи. Главным рычагов влияния, конечно, стало вторжение в Украину.

Глобальный руководитель Мorgan Stanley по стратегии суверенного кредитования развивающихся рынков Саймон Уэвер уверяет — дефолт может наступить 15 апреля.

— Возможность значительных дальнейших продаж окажет дополнительное понижательное давление на цены. Мы видим очень мало стимулов для любого инвестора вкладывать средства в российские суверенные облигации на данный момент, — отметил эксперт.

Уэвер добавил, что российский дефолт будет похож на дефолт Венесуэлы в 2017 году. В РФ также имеются значительные нефтяные активы, которые можно использовать после снятия санкций.

В случае дефолта России по облигациям кредиторы смогут через суд получить доступ ко всем активам, замороженным за пределами РФ. В частности, речь идет о валютных резервах России.