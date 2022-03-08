Деньги с карточек не снимешь, брендовые вещи – не купишь! Экономика РФ летит в бездну

Рубль продолжает лететь в бездну, а вместе с ним и вся экономика России. Последняя веревка, за которую она держится – экспорт газа и нефти. Но и это могут уже в ближайшее время обрубить. Запад серьезно обсуждает самые радикальные санкции.

Российскую экономику продолжают душить санкциями. И это почувствовали уже все. Последний самый болезненный удар – от платежных систем Visa и MasterCard.

Теперь россияне за границей не могут снять ни копейки со своих банковских карт. Из-за чего у них настоящая паника. Рассчитаться даже в онлайн-магазине тоже не получится.

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