После двух недель лжи: Минобороны РФ признало присутствие своих срочников в Украине

Кремль официально признал, что на территории Украины находятся не только “профессиональные военные РФ”, но и рядовые солдаты срочной службы. Четырнадцать дней Путин и его пособники нагло отрицали этот факт.

– К сожалению, оказалось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении военной операции на территории Украины, – заявили в минобороны страны-агрессора.

В то же время, в заявлении отмечается, что все российские солдаты-срочники уже якобы “выведены на территорию РФ”, то есть домой. Никаких подтверждений этому, как и ожидалось, никто не предоставил.

Отметим, что только вчера, 8 марта, Путин во время выступления категорически отрицал участие российских призывников в военной кампании в Украине.

Тогда он буквально поклялся, что в “боевых действиях не принимают участия и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу”.

По состоянию на 9 марта известно, что Путин уже распорядился провести расследование, как срочники “оказались” в Украине.