Военные США, которых Россия назвала наемниками, убитыми в Украине, на самом деле живы и в безопасности

Трое военнослужащих Национальной гвардии Теннесси, которые были ошибочно идентифицированы в сообщении российских СМИ как наемники, убитые в Украине, на самом деле живы и здоровы.

Об этом сообщила Национальная гвардия Теннесси.

This afternoon the Russian media outlet “Pravda” falsely reported that three members of the Tennessee National Guard, which it labeled as “mercenaries” were killed while fighting in Ukraine. The reporting by “Pravda” is patently false. Statement: https://t.co/8aX1hVYZuI pic.twitter.com/b80lHu04AI

— NGB-PA Press Desk (@NGBPA1636) March 17, 2022