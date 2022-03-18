Военные США, которых Россия назвала наемниками, убитыми в Украине, на самом деле живы и в безопасности

Трое военнослужащих Национальной гвардии Теннесси, которые были ошибочно идентифицированы в сообщении российских СМИ как наемники, убитые в Украине, на самом деле живы и здоровы.

Об этом сообщила Национальная гвардия Теннесси.

This afternoon the Russian media outlet “Pravda” falsely reported that three members of the Tennessee National Guard, which it labeled as “mercenaries” were killed while fighting in Ukraine. The reporting by “Pravda” is patently false. Statement: https://t.co/8aX1hVYZuI pic.twitter.com/b80lHu04AI — NGB-PA Press Desk (@NGBPA1636) March 17, 2022

Хотя Джо Байден приказал вывести американские войска с Украины еще до вторжения России, чтобы избежать прямой конфронтации с противником, обладающим ядерным оружием.

Но в материале, опубликованном в российской газете Правда, американцы были названы по именам с военными должностями.

В материалы даже написали хитроумное объяснение того, как эти три военных были идентифицированы. Якобы российские военные нашли рюкзак рядом с погибшими, в котором нашли флаг штата Теннесси.

— Гвардия Теннесси осведомлена о фальшивых новостях, поступающих из России, — сказала представительница крупной национальной гвардии США Трейси О’Грейди.

В заявлении гвардии Теннесси также указывается, что военные, ошибочно упомянутые в статье, сейчас находятся в безопасности.