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Факты / Мир / Россия

Военные США, которых Россия назвала наемниками, убитыми в Украине, на самом деле живы и в безопасности

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Армія США у Європі

Трое военнослужащих Национальной гвардии Теннесси, которые были ошибочно идентифицированы в сообщении российских СМИ как наемники, убитые в Украине, на самом деле живы и здоровы.

Об этом сообщила Национальная гвардия Теннесси.

Хотя Джо Байден приказал вывести американские войска с Украины еще до вторжения России, чтобы избежать прямой конфронтации с противником, обладающим ядерным оружием.

Но в материале, опубликованном в российской газете Правда, американцы были названы по именам с военными должностями.

В материалы даже написали хитроумное объяснение того, как эти три военных были идентифицированы. Якобы российские военные нашли рюкзак рядом с погибшими, в котором нашли флаг штата Теннесси.

— Гвардия Теннесси осведомлена о фальшивых новостях, поступающих из России, — сказала представительница крупной национальной гвардии США Трейси О’Грейди.

В заявлении гвардии Теннесси также указывается, что военные, ошибочно упомянутые в статье, сейчас находятся в безопасности.

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