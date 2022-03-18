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Факты / Украина / Общество

Отсутствие профессионализма русской армии может сделать войну более сокрушительной – Шаке

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Отсутствие профессионализма русской армии может сделать войну более сокрушительной – Шаке

Уже три недели подряд Россия доказывает всем, что их самая сильная армия в мире не такая уж и сильная. Однако неудача российских военных может быть даже более опасной, чем их успех.

Коллапсов в которые попадает российская армия уже так много, что их трудно перечислить.

Доказательством военных проблем России является видео, как российские танки, застрявшие в очереди, были уничтожены ВСУ. Также о слабости армии врага говорят их потери личного состава — более 14 тыс. погибших.

Число погибших россиян на сегодняшний день может превышать число погибших военных США в течение 20 лет войны в Ираке и Афганистане вместе.

Есть много свидетельств и доказательств, об удивлении русских солдат, когда те узнают, что приехали на войну.

Но способна российская армия – не совсем хорошая новость.

— Неудача российских военных может быть даже более опасной, чем их успех, — пишет директор по внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства в The Washington Post Кори Шаке.

Именно их некомпетентность может сделать эту войну такой сокрушительной, утверждает Шаке.

— Отсутствие профессионализма, которые русские войска продемонстрировали в течение первых трех недель войны, делают боевые действия опасными и жестокими для гражданского населения, и увеличивают перспективы эскалации войны, — отмечает Кори Шаке.

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Источник: CNN

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