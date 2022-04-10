Войска РФ в Украине возглавил “сирийский мясник”: Кулеба и Салливан об этом назначении

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в воскресенье, что первоначальный план России по вторжению в Украину “провалился” и что “история покажет, чей план перевесит”, после того как Россия назначила нового генерала возглавить свое военное вторжение в Украину.

По просьбе прокомментировать назначение генерала российской армии Александра Дворникова руководить войсками РФ в Украине во время полномасштабной войны Кулеба сказал: Теперь у них другой план, а у нас свои.

— Что бы Россия ни планировала делать, у нас есть своя стратегия, и эта стратегия базируется на предположении, что мы выиграем в этой войне и освободим наши территории, — сказал министр в интервью американскому телеканалу NBC.

В США также прокомментировали назначение Дворникова. По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, Соединенные Штаты ожидают, что новый российский генерал будет совершать и в дальнейшем жестокие нападения на мирных жителей.

— У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает жестокость против мирных жителей на других театрах военных действий, в частности в Сирии, и мы можем ожидать большего от этого театра военных действий, — сказал он в комментарии CNN.

Салливан отметил, что “этот генерал станет еще одним автором преступлений и жестокости против мирного населения Украины”.

Накануне стало известно о том, что Россия на фоне отступления от Киева и признанных самим Кремлем существенных потерь в результате боевых действий – сменила командующего “спецоперацией” в Украине, им стал генерал армии Александр Дворников.

Кто такой Дворников и чем он “прославился”?

Он приобрел значительный боевой опыт, руководя действиями российских военных в Сирии.

60-летний Дворников был первым командующим военными операциями России в Сирии после того, как Путин отправил туда войска в сентябре 2015 года, чтобы поддержать правительство президента Сирии Башара Асада. Россия предоставила авиацию для поддержки сухопутных войск Асада и помогла переломить ход гражданской войны в Сирии ужасающей ценой.

Российская авиация поддерживала режим Асада и его союзников, когда они осаждали контролируемый повстанцами восточный Алеппо, бомбя густонаселенные районы и нанося значительные жертвы среди гражданского населения.

Однако Салливан уменьшил важность назначения для общих шансов России на успех, заявив, что Россия уже потерпела “стратегическую неудачу”.

— Никакое назначение любого генерала не может стереть тот факт, что Россия столкнулась со стратегическим провалом в Украине. Они думали, что смогут завоевать столицу и захватить другие крупные города с небольшим сопротивлением, что на самом деле их встретят с распростертыми объятиями… То, что мы узнали в первые несколько недель этой войны, это то, что Украина никогда не будет покорена Россией. Неважно, какого генерала президент Путин пытается назначить, — сказал Салливан.

После командования российскими войсками в Сирии журналисты и эксперты за тактику ведения войны, предполагавшую большое количество жертв среди гражданского населения, иногда называли его “сирийский мясник”.

Дворников “прославился” и в Чечне тем, что не жалел своих солдат для выполнения задач.

По сообщениям самой России, сейчас ее главная цель – захват всей территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Кремль хочет продвижения вперед, чтобы добиться определенного успеха до 9 мая, когда Москва будет отмечать победу во Второй мировой войне, которую тамошняя пропаганда называет “Великой отечественной”.

Источники: CNN, NBC, BBC Украина