Россия стянула на авиабазу в Воронеже истребители Су-27 и Ил-76 — фото со спутника

Российская Федерация собрала на военном аэродроме в Воронеже не менее 32 многоцелевых истребителя Су-27. Эту базу недавно отремонтировали, вероятнее всего, она может быть передовой для российских самолетов, следующих в Украину.

Американская компания Planet Labs опубликовала спутниковые фотографии, расшифрованные аналитиками Orion Intel. На одном из снимков можно увидеть военно-транспортный самолет Ил-76 и другие, расположенные на воронежской авиабазе Балтимор.

Satellite imagery from April 9 shows at least 32 Flanker variant fighters and one Il-76 among other aircraft, at the Voronezh Malshevo airbase. The base has seen recent renovation and is likely a frontal airbase for Russian aircraft operating over Ukraine. pic.twitter.com/5DSlvfLKmr

— Orion Intel (@Orion__int) April 10, 2022