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Факты / Мир / Россия

Россия стянула на авиабазу в Воронеже истребители Су-27 и Ил-76 — фото со спутника

Юля Захарченко редактор ленты
Россия стянула на авиабазу в Воронеже истребители Су-27 и Ил-76 — фото со спутника

Российская Федерация собрала на военном аэродроме в Воронеже не менее 32 многоцелевых истребителя Су-27. Эту базу недавно отремонтировали, вероятнее всего, она может быть передовой для российских самолетов, следующих в Украину.

Американская компания Planet Labs опубликовала спутниковые фотографии, расшифрованные аналитиками Orion Intel. На одном из снимков можно увидеть военно-транспортный самолет Ил-76 и другие, расположенные на воронежской авиабазе Балтимор.

– База недавно отремонтирована. Вероятно, она является передовой авиабазой для российских самолетов, совершающих полеты над Украиной, — говорится в сообщении.

После полномасштабного вторжения России наиболее сложная ситуация наблюдается в северных и восточных областях Украины. Под обстрелы российских солдат попали мирные жители Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и других городов.

Украинская сторона отметила, что российские военные сейчас пытаются захватить территории Донецкой и Луганской областей, стягивая свою армию для мощного наступления на Донбасс.

За 46 дней полномасштабной войны Украина уничтожила тысячи единиц вражеской техники: например, 1 911 боевых бронированных машин и 722 танка.

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Фото: Depositphotos

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