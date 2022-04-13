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Факты / Мир / Россия

Время правления Путина подходит к концу: Кислица об умалчивании преступлений РФ и позиции мира

Юля Захарченко редактор ленты
Время правления Путина подходит к концу: Кислица об умалчивании преступлений РФ и позиции мира

Время правления Российской Федерацией под руководством президента РФ Владимира Путина подходит к концу. В этом уверен постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица.

— Я осмелюсь сказать, что время правления Российской Федерации под руководством президента Путина подходит к концу. Рано или поздно мы все проснемся, и нам придется иметь дело с Россией уже без Путина. Тогда все будут оглядываться назад и смотреть, как они голосовали, в частности, в течение марта, — убежден он.

Сергей Кислица отметил, что членство России в Совете ООН по делам человека было несовместимым даже по критериям.

– Членство России в Совете ООН по делам человека было несовместимым даже с критериями. Единственная причина, по которой Российскую Федерацию избрали, – это нежелание других стран Центральной и Восточной Европы выдвигать конкуренцию. Фактически из-за отсутствия конкуренции Россию избрали. Я рад, что в прошлый раз были выборы в Совет по делам человека, где была конкуренция, и РФ проиграла одной из стран Центральной Европы.

Постоянный представитель Украины при ООН добавил, что весь мир живет в принципиально новых реалиях, когда пора выбирать лучшие условия.

– Сербия не впервые поддержала проект резолюции, которую представляла Украина. Мы живем в принципиально новых реалиях, в частности, в Генеральной ассамблее, когда пришло время выбирать, на какой ты стороне: Устава Организации Объединенных Наций или продолжать заниматься политиканством, как это было до последнего времени, — убежден Сергей Кислица.

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Фото: Офис президента

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