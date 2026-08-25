Green Card – это документ, который позволяет постоянно проживать в США на законных основаниях без гражданства.

Есть несколько способов получить Green Card (зеленую карту), но один из самых популярных — ежегодная лотерея, которую проводит Государственный департамент США.

Официально лотерея называется Программа диверсификационных иммиграционных виз.

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На первый взгляд, требования для получения зеленой карты просты, но не все так легко.

Важным преимуществом является то, что в лотерею выигрывают не люди, которые лучше владеют английским или же имеют более долгий опыт работы, победитель определяется с помощью генератора. Поэтому испытать судьбу может каждый желающий.

Как украинцу получить Green Card в США и что для этого нужно — узнавали Факты ICTV.

Green Card 2026: преимущества и условия лотереи

Green Card виглядит как обычная пластиковая карта, однако имеет множество преимуществ:

право на ПМЖ;

право на обучение;

право на легальную работу и официальное трудоустройство в Америке;

возможность свободно пересекать границы;

право выезжать из США на срок до шести месяцев, а затем возвращаться;

возможность открывать бизнес (кроме политической деятельности);

право на оформление страхования;

возможность получать пенсию и другие социальные выплаты (после 10 лет трудового стажа);

возможность брать кредиты;

без визы путешествовать в Канаду, Ямайку, Мексику, Доминиканскую Республику и тому подобное.

Зеленая карточка выдается только тем людям, которые не являются гражданами Америки, срок ее действия – 10 лет, после чего ее надо продлевать.

Кроме того, принять участие в лотерее могут только выходцы из стран с исторически низким уровнем иммиграции в США. Украина в этот список входит.

Также участники программы должны отвечать простым требованиям:

получить полное среднее образование;

или

в течение последних пяти лет иметь двухлетний трудовой стаж, который требует не менее двух лет профессионально-технической подготовки. Перечень профессий, представители которых допускаются к участию в программе, можно посмотреть на сайте Министерства труда США

Возрастных ограничений для претендентов нет. Но указанные требования фактически делают невозможным участие лиц до 18 лет.

Участие в лотерее на получение Green Card

Чтобы принять участие в розыгрыше зеленой карты по программе 2026 года, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте.

Заявки нужно подавать в виде ЭРФ — электронной регистрационной формы в электронном виде на сайте dvprogram.state.gov.

При регистрации нужно указать персональные данные — информацию о своей семье, контакты и добавить фотографии.

Кстати, к фото участников очень строгие требования – они должны быть сделанными в течение последних шести месяцев. Также нужно будет добавить фото своих мужа или жены и детей.

Подробные требования к фотографиям можно посмотреть здесь.

В сентябре 2026 года завершается предварительная программа, ее участники, отобранные еще по предыдущей лотерее, имеют право получить визу только до 30 сентября 2026 года.

Объявление победителей — дата

Результаты лотереи на получение Green Card можно узнать на официальном сайте, где проходила регистрация.

Там необходимо будет зайти на ссылку Проверка статуса заявки и ввести персональный код, который вы получили во время регистрации.

В случае выигрыша электронная система проинформирует вас, а также даст рекомендации для оформления визы.

Важно, проверять статус вы должны самостоятельно, победителей не будут извещать о выигрыше по почте. Проверка статуса будет доступна до 30 сентября 2026 года.

Участники DV-2026 должны сохранять свой номер подтверждения как минимум до 30 сентября 2026 года.

Сколько стоит оформление Green Card

Само участие в лотерее является бесплатным.

Однако вы должны самостоятельно оплатить консульский сбор за обработку документов и получение диверсификационной визы (Green Card).

Сумма составляет около $400.

Что делать после выигрыша зеленой карты

Если во время проверки своего статуса на экране вы увидели информацию о выигрыше, система автоматически переведет вас на страницу подтверждения, где вы получите инструкции по оформлению иммиграционных документов.

Далее вам необходимо заполнить форму DS-260, собрать пакеты документов, а также пройти собеседование в посольстве или консульстве США.

Также нужно будет пройти медицинский осмотр. Вы должны будете предоставить и доказательства того, что после иммиграции не станете обузой для государства. То есть, что у вас есть средства и возможности для обустройства в США. Иначе вам могут отказать.

Также отказать могут:

если у вас есть серьезные проблемы со здоровьем;

являетесь фигурантом преступлений;

у вас была депортация;

вы нелегально проживали в США.

Подробнее ознакомиться с условиями регистрации и лотереи на получение Green Card можно здесь.

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