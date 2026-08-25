Президент Украины Владимир Зеленский получил теплое поздравление от президента США Дональда Трампа по случаю 35-й годовщины восстановления независимости Украины и вспомнил об антибаллистических ракетах.

Об этом глава государства написал в соцсети X.

Зеленский о поздравлении Трампа

В своем обращении Трамп поздравил украинцев от имени американского народа и отметил продолжительную дружбу между обеими странами. По его словам, 35 ​​лет дипломатических отношений стали основой связи, которая только углубилась после провозглашения Украиной независимости.

Сейчас смотрят

— С мужественными, храбрыми и талантливыми людьми вы построили великую страну. Когда вы отмечаете это важное событие, знайте, что Соединенные Штаты с восхищением относятся к вашему стойкому духу, чтят ваши жертвы и остаются уверенными в вашем будущем как суверенной, преуспевающей нации, — отметил Трамп.

Американский президент также призвал использовать этот момент, чтобы завершить войну и достичь продолжительного мира, который откроет потенциал Украины для будущих поколений.

Отдельное внимание в своей реакции на приветствие Трампа Зеленский уделил американским системам ПВО Patriot. Глава государства сравнил слова президента США со звуком запуска ракеты Patriot PAC-3.

— Эти слова, подобно звуку запуска Patriot PAC-3 (антибаллистических ракет к американским ЗРК, — Ред.), возносят наш дух и дают надежду, что жизнь можно защитить от диких атак России и что можно достичь достойного мира, — заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Трампа и американцев за поддержку и поздравление с 35-летием восстановления независимости Украины.

Сообщалось, что премьер Британии Энди Бернем планирует в сентябре отправиться в США вместе с другими европейскими лидерами, чтобы убедить президента Дональда Трампа предоставить Украине доступ к части американских запасов ракет-перехватчиков Patriot.

Ранее Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что стороны обсудили совместное производство перехватчиков Patriot. Тем не менее Трамп заявил, что еще не решил относительно предоставления лицензии на производство ракет Patriot в Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.