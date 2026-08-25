Российские войска ночью и утром 25 августа снова атаковали украинские города и гражданскую инфраструктуру.

В Киеве обломки беспилотника повредили многоэтажку, в Днепропетровской области под удар попал торгово-развлекательный центр, а в Запорожье россияне применили управляемые авиабомбы и ударные дроны.

В Одесской области российский дрон атаковал международный пункт пропуска Виноградовка на границе с Молдовой, из-за чего его работу временно приостановили.

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В Конотопе после ночной атаки повреждены жилые дома, агропредприятие и железнодорожная инфраструктура, пострадал ребенок.

Тем временем в России сообщали о взрывах рядом с двумя нефтеперерабатывающими заводами.

Более 50 стран-членов ООН призвали Москву согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня, а премьер Великобритании Энди Бернем готовится убедить Дональда Трампа предоставить Украине дополнительные ракеты для Patriot.

Об этих и других событиях ночи и утра 25 августа — читайте в дайджесте.

Атака на ТРЦ в Днепропетровской области

В ночь на 25 августа российские войска атаковали торгово-развлекательный центр в Слобожанском Днепровского района.

В результате удара пожары возникли как внутри здания ТРЦ, так и на прилегающей территории. Спасатели оперативно прибыли на место и потушили возгорание.

По данным ГСЧС, повреждения получили внутренняя отделка торгово-развлекательного центра и грузовик.

Корреспондент Суспільного с места событий также сообщал о пожаре на автостоянке возле торгового комплекса. Там загорелись деревянные поддоны, а огонь повредил прицеп грузовика.

Охранник парковки рассказал, что после первого взрыва водители начали вывозить грузовики с территории. Примерно через пять минут произошел еще один взрыв, после которого на территорию прилетел обломок и начался пожар.

По информации ГСЧС, пострадавших в результате атаки нет.

Атака дронов на Киев

В ночь на 25 августа российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками.

В Голосеевском районе в результате падения обломков БпЛА поврежден 16-этажный жилой дом.

На уровне 14-го этажа повреждены стены и выбиты окна. В ГСЧС уточнили, что повреждения получила одна из квартир.

Пожара после падения обломков не возникло.

В результате атаки пострадала женщина. Ей оказали медицинскую помощь амбулаторно.

На месте работали экстренные службы, а окончательные последствия ночной атаки еще устанавливают.

Удар по пункту пропуска Виноградовка

В ночь на 25 августа российский ударный беспилотник атаковал международный автомобильный пункт пропуска Виноградовка на границе Украины с Молдовой.

В результате удара была повреждена инфраструктура пункта пропуска. После атаки на территории возник пожар, который спасатели локализовали.

Работа Виноградовки временно приостановлена. Через пункт пропуска сейчас не пропускают ни граждан, ни транспортные средства.

В Государственной таможенной службе также сообщили, что таможенные формальности на пункте Виноградовка – Вулкенешть пока не осуществляются.

Транспортные потоки перенаправляют на другие пункты пропуска на украинско-молдовской границе. Молдовскую сторону проинформировали о ситуации.

Удары РФ по Запорожью

На рассвете 25 августа российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами.

В результате ударов повреждена проезжая часть дороги, на открытой территории возник пожар, зафиксированы разрушения.

По предварительной информации, погибли два человека.

Еще накануне вечером, около 23:45, россияне атаковали город ударными дронами. Тогда пострадали многоквартирные дома и торговые помещения в одном из районов Запорожья.

Всего за последние сутки российские войска нанесли 873 удара по 46 населенным пунктам Запорожской области.

По данным ОВА, зафиксировано 17 авиаударов, 632 атаки беспилотниками разных типов, в основном FPV-дронами, два обстрела из РСЗО и 222 артиллерийских удара.

В областную администрацию поступило 64 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Ночная атака на Конотоп

В ночь на 25 августа российские войска атаковали Конотоп в Сумской области.

В результате удара пострадала 14-летняя девочка.

Серьезные повреждения получили гражданская и промышленная инфраструктура города. Уничтожено агропредприятие и жилой дом одной из семей, еще десятки зданий и сооружений повреждены.

Кроме того, серьезно пострадала железнодорожная инфраструктура. Разрушен участок железнодорожного полотна и несколько объектов Укрзализныци.

После удара часть Конотопа также осталась без газоснабжения.

По данным местных властей, несмотря на масштаб разрушений, погибших нет.

Последствия удара по складу Красного Креста в Херсоне

Украинский Красный Крест сообщил о масштабных последствиях российской атаки с использованием дронов на склад организации в Херсоне, которая произошла вечером 23 августа.

После попадания возник пожар, который уничтожил и повредил гуманитарные запасы почти на 28 млн грн.

На складе хранились оборудование и материалы, необходимые для подготовки к осенне-зимнему периоду, а также резервы для быстрого реагирования после российских обстрелов.

Среди уничтоженного и поврежденного — материалы для временного перекрытия поврежденных домов, медицинские материалы, одеяла, гигиенические наборы.

Также на складе находилось оборудование для обеспечения людей водой и электроэнергией и другая гуманитарная помощь.

Сотрудники и волонтеры Украинского Красного Креста не пострадали.

Взрывы возле НПЗ в России

В ночь на 25 августа взрывы раздались сразу в двух российских регионах — Ростовской области и Краснодарском крае.

Около 02:10 OSINT-ресурсы сообщили о возможном ударе по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу.

Местные власти Ростовской области на утро эти сообщения не комментировали.

Примерно в 03:40 взрывы прогремели уже в Краснодарском крае. Местные жители сообщали об атаке, после которой в районе Афипского НПЗ возник пожар.

Зафиксированы ли повреждения непосредственно на территории предприятия, пока неизвестно.

Власти Краснодарского края также не сообщали о подробных последствиях ночной атаки и не уточняли, какими средствами могли атаковать регион.

Бернем будет убеждать Трампа предоставить Украине ракеты Patriot

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем планирует в сентябре отправиться в США вместе с другими европейскими лидерами, чтобы убедить Дональда Трампа предоставить Украине доступ к части американских запасов ракет-перехватчиков Patriot.

О своих планах Бернем рассказал после первого международного визита в качестве британского премьера, который он совершил именно в Украину.

По его словам, после переговоров в Киеве он лучше понимает, на чем союзникам нужно сосредоточиться в ближайшие недели.

Главной проблемой по-прежнему остаётся нехватка ракет-перехватчиков для Patriot, которые нужны Украине для защиты от российских баллистических ударов в преддверии зимы.

Бернем заявил, что испытывает “действительно большой оптимизм” относительно возможности найти решение.

Во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке европейские лидеры также могут провести новое заседание Коалиции желающих. Одной из главных тем должно стать обеспечение Украины средствами противоракетной обороны.

Великобритания сама не использует Patriot и не имеет запасов соответствующих ракет, поэтому Бернем рассчитывает привлечь США и других партнеров, у которых есть такие системы.

Украина и Великобритания договорились о партнерстве в сфере ИИ

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем 24 августа подписали Совместное заявление о намерениях по партнерству двух стран в сфере искусственного интеллекта.

Документ подписали во время визита Бернема в Киев в День Независимости Украины.

Эта поездка стала для него первым зарубежным визитом после вступления в должность премьер-министра.

Во время встречи Зеленский поблагодарил Великобританию за финансовую и военную поддержку Украины.

Бернем, в свою очередь, заявил, что британская поддержка останется неизменной, и подчеркнул, что Лондон будет рядом с Украиной и в дальнейшем.

Партнерство в сфере ИИ должно стать еще одним направлением двустороннего сотрудничества наряду с оборонными, безопасностными и технологическими проектами.

Более 50 стран ООН призвали Россию прекратить огонь

Более 50 государств выступили с совместным заявлением, призвав Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня в Украине.

Документ перед заседанием Совета Безопасности ООН зачитал министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

В заявлении подчеркивается, что полномасштабное российское вторжение — это грубое нарушение Устава ООН и международного права.

Отдельно страны обратили внимание на рост числа жертв среди мирного населения. По приведенным данным, прошлый месяц стал самым смертоносным для гражданских лиц в Украине с марта 2022 года.

Подписавшиеся также осудили атаки России на украинское судоходство и портовую инфраструктуру в Черном море, подчеркнув риски для глобальной продовольственной безопасности.

Страны призвали Москву вернуться к переговорам о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

К заявлению присоединились все страны ЕС, а также Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и ряд других государств.

Ирину Мудру взяли под стражу с залогом

25 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей заместительнице главы Офиса президента Ирине Мудрой.

НАБУ и САП подозревают ее в участии в преступной организации.

Суд постановил взять Мудру под стражу на 60 дней, одновременно определив альтернативу в виде залога в размере 20 млн грн.

Во время заседания прокуроры представляли материалы следствия, в частности записи разговоров фигурантов дела.

Защита настаивала, что риски, на которые ссылается сторона обвинения, не подтверждаются поведением Мудрой.

Сама подозреваемая просила суд не применять к ней содержание под стражей. Она заявляла о готовности сдать документы для выезда за границу, носить электронный браслет и внести залог, если его размер будет соответствовать ее имущественному положению.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 644-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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