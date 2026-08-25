В ночь на 25 августа Силы обороны Украины нанесли удар по мощностям Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ, а также поразили Астраханский газоперерабатывающий завод.

Удар по Афипскому НПЗ

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, после атаки на территории предприятия возник пожар. Масштабы повреждений уточняются.

Афипский НПЗ является одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края. Его проектная мощность составляет 6,25 млн тонн нефти в год.

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Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и бензиновые компоненты. Продукция завода используется для нужд российской оккупационной армии.

Поражен Астраханский газоперерабатывающий завод

Также подтверждено поражение двух установок сепарации газа У-272 на Астраханском газоперерабатывающем заводе. Удар по предприятию был нанесен в ночь на 24 августа.

Астраханский ГПЗ входит в структуру Газпрома и является одним из крупных предприятий газоперерабатывающей отрасли РФ. Его проектная мощность составляет 12 млрд куб. газа и около 7,3 млн тонн газового конденсата в год.

Завод производит природный газ, газовый конденсат, бензин, дизельное топливо, мазут, сжиженные углеводородные газы и техническую серу.

По информации украинской стороны, часть продукции предприятия используется для обеспечения российских войск, а техническая сера может применяться в производстве взрывчатых веществ.

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