В ночь на 25 августа Силы обороны Украины нанесли удар по мощностям Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ, а также поразили Астраханский газоперерабатывающий завод.

Удар по Афипскому НПЗ

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, после атаки на территории предприятия возник пожар. Масштабы повреждений уточняются.

Афіпський НПЗ на карті

Карта: Google Maps

Афипский НПЗ является одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края. Его проектная мощность составляет 6,25 млн тонн нефти в год.

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Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и бензиновые компоненты. Продукция завода используется для нужд российской оккупационной армии.

Поражен Астраханский газоперерабатывающий завод

Также подтверждено поражение двух установок сепарации газа У-272 на Астраханском газоперерабатывающем заводе. Удар по предприятию был нанесен в ночь на 24 августа.

Астраханский ГПЗ входит в структуру Газпрома и является одним из крупных предприятий газоперерабатывающей отрасли РФ. Его проектная мощность составляет 12 млрд куб. газа и около 7,3 млн тонн газового конденсата в год.

Астраханский ГПЗ

Фото: Google Maps

Завод производит природный газ, газовый конденсат, бензин, дизельное топливо, мазут, сжиженные углеводородные газы и техническую серу.

По информации украинской стороны, часть продукции предприятия используется для обеспечения российских войск, а техническая сера может применяться в производстве взрывчатых веществ.

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