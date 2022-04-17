Супруга арестованного нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к российскому диктатору (и по совместительству – своему куму) Владимиру Путину.

Она также подтвердила, что Медведчук “согласился” участвовать в обмене, чтобы попасть на территорию РФ где, к слову, сейчас находится и сама Марченко.

– Виктор Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения российской и украинской сторонами соответствующих договоренностей, – заявила супруга Медведчука.

Внимательно читая заготовленный текст, на камеру Оксана Марченко назвала Путина “многоуважаемым” и призвала его приложить все усилия, чтобы спасти ее мужа и таких же “оппозиционеров” от СБУ.

— Жизнь моего мужа так же дорога мне, как жизнь тысяч узников СБУ, которые сейчас томятся в ее застенках. Людей забирают только потому, что они выражают свою позицию. Среди них многие известные люди – такие, как Ян Таксюр, Александр Каревин, Братья Кононовичи, Юрий Ткачев, Олег Новиков, Глеб Ляшенко и многие другие, — заявила Марченко.

Отметим, что все перечисленные люди были задержаны по подозрению в государственной измене, шпионаже и/или сепаратизме.

К примеру, киевлянин Ян Таксюр годами работал на российскую пропаганду и открыто высмеивал украинскую культуру, киевлянин Александр Каревин написал ряд книг, посвященных умалению истории Украины и российскому видению “Малороссии”.

Братья Кононовичи – представители так называемого комсомола запрещенной в Украине Коммунистической партии.

Одесский “журналист” Юрий Ткачев с начала полномасштабного вторжения РФ в своем Telegram-канале активно размещал посты, в которых предлагал подписчикам из Украины делиться информацией, откуда “бахает” ПВО и куда “прилетают” снаряды.

Харьковчанин Олег Новиков — яркий представитель Антимайдана, РПЦ и идеологии “русского мира”.

“Политолог” Глеб Ляшенко, задержанный во Львове, с 2018 года он продвигал откровенно пророссийские нарративы в инфопространстве, а в конце февраля поддержал полномасштабное вторжение РФ.