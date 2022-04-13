Жена задержанного Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение с призывом отпустить ее благоверного, потому что “он не нарушал закон”.

– Я – Оксана Марченко. Супруга народного депутата Украины Виктора Медведчука. Обращаюсь к президенту Зеленскому. Прошу вас принять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа, незаконно удерживаемого СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию, — заявила Марченко, не вспомнив о том, что ее муж подозревается в госизмене, а разрешение на его арест принял суд, а не СБУ.

Несмотря на то, что Украина уже больше месяца ведет полномасштабную войну против России, Марченко по-прежнему мерещатся политические преследования. Кстати, она перед самым нападением РФ выехала в Беларусь, а затем и в Россию, где любовалась с Николаем Басковым, который открыто поддержал убийства украинцев.

– Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам. Несмотря на законы и нормы международного права. Его жизнь должна быть в безопасности. Я жду ответа, – заявила Оксана Марченко.

Но этого ей показалось мало, поэтому спустя 20 минут появилось видео, на котором Марченко просит президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на Зеленского.

Марченко в своих обращениях обратилась к Зеленскому, Эрдогану, но почему-то забыла о Путине. Ни слова о войне в Украине, ни слова о президенте РФ , ни слова о том, что ее муж был пособником России все эти годы.

Кстати, в сети то и дело пишут, что Оксана Марченко на видео не похожа сама на себя.

Задержание Медведчука

Фигура Виктора Медведчука давно стала враждебной для украинских патриотов. В первую очередь из-за украинского поэта Василия Стуса, ведь именно Медведчук, который был его адвокатом, заключил его в тюрьму, подписав ему смертный приговор.

Сейчас же Медведчуку инкриминируют государственную измену, содействие террористическим организациям и финансирование терроризма.

Суд направил кума Путина под домашний арест. Однако с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он скрылся. 18 марта Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

12 апреля стало известно, что СБУ задержала Виктора Медведчука. Среди подробностей только то, что он был арестован не в Киеве, а для маскировки использовал украинскую военную форму.

Позиция Зеленского

Кстати, именно президент Владимир Зеленский первым сообщил об аресте Виктора Медведчука. Он выложил снимок задержанного политика, написав лишь, что задержанием занималась СБУ.

Потом в своем вечернем обращении президент отметил, что кум Путина был задержан в момент, когда, замаскировавшись под украинского военного, пытался удрать за границу.

— Считаю особенно циничным с его стороны использовать военный камуфляж. Пытался так замаскироваться. Вот такой воин, вот такой патриот. Что ж, если Медведчук сам избрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю РФ обменять этого вашего парня на наших ребят и девушек, которые сейчас находятся в плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные рассмотрели такую ​​возможность, — отметил президент.