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Факты / Мир / Росія

Сайт Псковской епархии взломали, разместив фото преступлений из Бучи

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель Алексей Савицкий Журналист Факти ICTV, обозреватель по вопросам нефти и газа
зламали сайт псковської єпархії

Неравнодушные провели обновление новостной и информационной ленты сайта Псковской епархии Русской православной церкви.

На главной странице посетители сайта могли увидеть информацию с фотофиксацией преступлений российской армии. В частности, с таким заголовком: Когда мир забудет имя Путина, он будет помнить о преступлениях российских солдат в Буче.

Дело в том, что патриарх РПЦ Кирилл, которому подконтрольна, в том числе, Псковская епархия, ранее благословил войска РФ на войну в Украине. И теперь неравнодушные кибервойска дали возможность верующим РПЦ и посетителям сайта полностью постичь всю духовность российских солдат.

В разделе Епархиальная жизнь разместили материалы, в которых содержалась вся правда о путинской “спецоперации” в Украине, кем на самом деле является Путин, о лжи по поводу потерь на крейсере Москва, о последствиях ракетных ударов по Одессе и о стремительном падении рейтинга России на международной арене.

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А в разделе Псково-Печерский патерик добавили фразы и цитаты, в частности, Владимира Зеленского, Михаила Федорова, Виталия Кима, Алексея Арестовича.

Такая неожиданность для Псковской епархии приключилась с их новым сайтом, открытие которого, как отметили они, произошло с благословения митрополита Тихона. Впрочем, пока новый сайт не работает, доступна только старая версия сайта.

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Фото: Depositphotos

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