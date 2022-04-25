Неравнодушные провели обновление новостной и информационной ленты сайта Псковской епархии Русской православной церкви.

На главной странице посетители сайта могли увидеть информацию с фотофиксацией преступлений российской армии. В частности, с таким заголовком: Когда мир забудет имя Путина, он будет помнить о преступлениях российских солдат в Буче.

Дело в том, что патриарх РПЦ Кирилл, которому подконтрольна, в том числе, Псковская епархия, ранее благословил войска РФ на войну в Украине. И теперь неравнодушные кибервойска дали возможность верующим РПЦ и посетителям сайта полностью постичь всю духовность российских солдат.

В разделе Епархиальная жизнь разместили материалы, в которых содержалась вся правда о путинской “спецоперации” в Украине, кем на самом деле является Путин, о лжи по поводу потерь на крейсере Москва, о последствиях ракетных ударов по Одессе и о стремительном падении рейтинга России на международной арене.

Related video

А в разделе Псково-Печерский патерик добавили фразы и цитаты, в частности, Владимира Зеленского, Михаила Федорова, Виталия Кима, Алексея Арестовича.

Такая неожиданность для Псковской епархии приключилась с их новым сайтом, открытие которого, как отметили они, произошло с благословения митрополита Тихона. Впрочем, пока новый сайт не работает, доступна только старая версия сайта.