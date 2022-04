Согласно новому исследованию, проведенному независимой исследовательской группой, Россия заработала около 63 млрд евро (66 млрд долларов) на продаже ископаемого топлива за два месяца с момента масштабного вторжения ее войск на территорию независимой Украины.

Об этом говорится в отчете The Centre for Research on Energy and Clean Air.

Ряд стран мира ввели жесткие санкции против руководства Кремля, экономики РФ. Но эти санкции были подорваны продолжающимся экспортом ископаемого топлива из России, особенно в страны ЕС.

Стремление Европы продолжать импорт ископаемого топлива и платежей за него помешал ввести более всеобъемлющие санкции в отношении российских банков, финансовых учреждений и торговли. Приток наличности в размере сотен миллионов евро в день поддержал курс рубля и ослабил действие санкций.

Многие страны-члены Европейского Союза заявили о переходе на “зеленую энергетику” — это поможет в течение нескольких лет избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Но в краткосрочной перспективе это практически не повлияет на доходы России от экспорта ископаемого топлива.

Но все же объемы импорта уже упали, а Россия в краткосрочной перспективе не имеет другого рынка сбыта, кроме Европы. Именно в Европу идет значительная часть экспорта ископаемого топлива.

Related video

Терминалов СПГ или альтернативных трубопроводных соединений для перенаправления экспорта трубопроводного газа в другое место просто не существует. Разновидности сырой нефти и угля, экспортируемые в Европу, с трудом находят других покупателей, поскольку существует мало нефтеперерабатывающих заводов и электростанций, предназначенных для их использования.

Учитывая эти факторы, Международное энергетическое агентство прогнозирует падение добычи нефти почти на 15% к концу апреля и на 25% в мае. Однако цены на топливо более чем компенсируют сокращение объемов.

В отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха (The Centre for Research on Energy and Clean Air) указывается, что Россия почти удвоила свои доходы от продажи нефти, газа и угля с 24 февраля 2022 года.

Европейский Союз закупил 71% российского ископаемого топлива.

Германия импортировала больше, чем любая другая страна, заплатив примерно 9,1 млрд евро. Вторым крупнейшим покупателем была Италия (6,9 млрд евро), за ней следуют Китай (6,7 млрд евро), Нидерланды (5,6 млрд евро), Турция (4,1 млрд евро) и Франция (3,8 млрд евро).

В среду российский Газпром объявил о прекращении поставок в Польшу и Болгарию после того, как две эти страны — члены НАТО и ЕС отказались платить в рублях. Европейские лидеры обвинили Кремль в шантаже.

Читайте Нидерланды планируют отказаться от российских нефти и газа до конца 2022 года

В отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха говорится, что российскую нефть продолжили покупать крупные нефтяные и энергетические компании, а также промышленные предприятия, которые связаны с: Exxon Mobil, Shell, Total, Repsol, BP, Лукойл, Neste и Orlen и Trafigura; энергетические RWE, KEPCO, Taipower, Tohoku Electric Power, Chubu Electric Power, TEPCO, Kyushu Electric Power; и промышленные — Nippon Steel, POSCO, Formosa Petrochemical Corporation, Mitsubishi, Hyundai Steel, Sumitomo и JFE Steel.

Наблюдается явный рост поставок нефти в Индию, Египет и другие “необычные” направления для российского экспорта. Однако поставок в эти страны недостаточно, чтобы компенсировать падение экспорта в Европу.