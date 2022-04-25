Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь призвал западных союзников ввести полное эмбарго на российскую нефть из-за войны, развязанной Российской Федерацией против Украины.

– Если мировые лидеры и бизнес серьезно относятся к прекращению российских военных преступлений, они должны сначала лишить Путина доходов от нефти. Достаточно оправданий и полумер, пока украинцев бомбят, убивают, пытают, насилуют. Российская нефть полна украинской крови. Прекратите ее покупать! – подчеркнул он в сообщениях, опубликованных на его странице в Twitter в понедельник, 25 апреля.

Он указал, что ЕС нуждается в реальном эмбарго на российскую нефть, и сообщил, что РФ “отчаянно пытается обойти уже введенные ограничения”.

– Давайте проясним: любую смесь, содержащую любую российскую нефть, следует рассматривать как 100% российскую нефть. Не разрешайте россиянам обходить ограничения, – призвал Кулеба.