Из-за войны и санкций экономика РФ сократится на 10% в 2022 году

По новым данным российского Центрального банка, экономика РФ сократится на 8-10% в 2022 году.

В отчете отмечается, что экономическая активность начала снижаться в марте 2022 года после вторжения России в Украину и введения санкций на страну-агрессора.

В банке отметили, что наблюдается сокращение потребительской и деловой активности, а также снижение импорта и экспорта.

Российские предприятия сейчас испытывают значительные трудности в производстве и логистике.

— Внешняя среда для российской экономики остается сложной и существенно сдерживает экономическую активность, — говорится в сообщении банка.

Ранее Всемирный банк предполагал, что ВВП России сократится на 11,2% в 2022 году, тогда как на прошлой неделе МВФ прогнозировал сокращение где-то на 8,5% в этом году.

Центральный банк заявил, что российская экономика не начнет восстанавливаться до конца 2023 года.

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— В 2023 году российская экономика начнет постепенно расти на фоне структурных преобразований. В четвертом квартале 2023 года производство вырастет на 4,0-5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако общее изменение ВВП в 2023 году будет в пределах -3,0-0,0%, — отмечается в заявлении.

Прогнозы появились после того, как ЦБ снизил российские процентные ставки с 17% до 14%.

Также в заявлении отмечается, что замедление потребительской активности и восстановление курса рубля несколько снизили уровень инфляции в стране.

Ожидается, что рост цен останется высоким, но сейчас банк прогнозирует инфляцию от 18 до 23% в 2022 году, замедлившись до 5-7% в 2023 году.