В России на Сахалине вспыхнул пожар. На этот раз загорелась ГРЭС-2 – тепловая (конденсационная) электростанция, производящая только электрическую энергию.

Как сообщают жители острова, сначала они услышали “хлопок”: именно так сейчас называют взрывы в России. Российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Сахалинэнерго пишет, что пожар произошел на Сахалинской ГРЭС-2, загорелось турбинное отделение.

ГРЭС-2 находится в селе Ильинское Томаринского района (западное побережье Сахалина). Ситуацию усугубляет сильный ветер в этом районе. По данным пресс-службы областного правительства, огонь перебросился на кровлю ГРЭС-2.

Село Ильинское (Сахалин) на карте

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Со своей стороны губернатор региона Валерий Лимаренко сообщил, что к тушению пожара на Сахалинской ГРЭС-2 привлекут даже вертолет ГУ МЧС. Причина пожара на электростанции на Сахалине устанавливается.

27 апреля в России в Белгородской области, граничащей с Украиной, загорелся склад с боеприпасами. Огонь вспыхнул на складе вблизи села Старая Нелидовка.

Фото: Sakhalin.Info