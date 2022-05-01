Для минимизации последствий экономических санкций, введенных странами мира, Россия пытается привлечь другие страны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

От жестких санкций в России очень страдают отрасли, зависимые от технологий и комплектующих иностранного производства.

По данным военной разведки Украины, Кремль планирует организовать в странах ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности – Ред.) производство составных частей к российской продукции военного и двойного назначения.

Такой шаг усугубит экономическую зависимость стран-членов ОДКБ от России, что также отвечает интересам российского руководства.

Москва ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном по реэкспорту российской продукции на международные рынки. Снабжение планируется под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции. На территории этих стран уже создано более 200 компаний.

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К примеру, Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса российских IТ-компаний.

По данным разведки, в Армению уже переехало около 85 тыс. россиян и 113 IТ-компаний. Российские граждане создали около тысячи частных предприятий и более 250 ООО на территории Армении, уплачивающих налоги в бюджеты обеих стран – Армению и РФ.

Российское предприятие-производитель средств противовоздушной обороны – Ульяновский механический завод – привлекает Казахстан для получения компонентов немецкого производства. До начала масштабного вторжения Россия закупала немецкие запчасти, которыми комплектовала ЗРК Бук и зенитные ракетные комплексы типа Тунгуска.

Ранее сообщалось, что в РФ наблюдается истощение запасов высокоточных ракет.

По новым данным российского Центрального банка, экономика РФ сократится на 8-10% в 2022 году.