Во враждебных силах Российской Федерации наблюдается истощение запасов высокоточных ракет.

С таким утверждением выступило издание Financial Times, ссылаясь на слова источника среди чиновников в Пентагоне.

– Мы наблюдаем, что им (россиянам, – Ред.) приходится перемещать ракеты Калибр из других стратегических направлений, где они могут сохраняться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются, заявил изданию западный чиновник.

Он добавил, что нехватка может быть вызвана, в частности, санкциями, которые были введены странами Запада против РФ..

Другой источник издания считает, что большинство нанесенных ракетных ударов по территории Украины на нынешнем этапе войны сосредоточено в восточной части Донбасса и Мариуполю. В то же время обстрелы носят более хаотический характер.

— Мы считаем, что они должны были продвинуться гораздо дальше в плане полного оцепления украинских войск на востоке. На самом деле они и близко не могут соединить север с югом, поскольку украинцы продолжают сопротивляться, – заявил неназванный чиновник из Минобороны США.

Как отметили в Пентагоне, сейчас Россия воюет на Донбассе “тупыми бомбами”, то есть снарядами, не управляемыми и не имеющими точного наведения на цель.

— По нашему мнению, это говорит о проблемах, которые испытывают россияне с пополнением запасов (высокоточных ракет, — Ред.), — сказал представитель Пентагона.

Чиновник добавил, что кроме санкций стран Запада трудности РФ с пополнением запасов создает “качество их промышленной базы”.