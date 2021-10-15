Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости
Марія Степанюк |

Польша построит стену от Беларуси за $404 млн и будет выгонять нелегальных мигрантов

Польща будує стіну на кордоні з Білоруссю

Парламент Польши утвердил выделение средств для сооружения стены вдоль границы с Беларусью, чтобы сдержать поток мигрантов. Речь идет о сумме в $404 млн.

Польские пограничники также получили разрешение немедленно выгонять иностранцев при попытке незаконного пересечения границы.

В то же время, международные законы предусматривают, что страны должны рассматривать просьбу иностранцев об убежище, даже если они пересекли границу без разрешения.

Правительства стран-членов ЕС, граничащих с Беларусью, а именно Польша, Литва и Латвия заявили, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко способствует потокам мигрантов с Ближнего Востока в ответ на европейские санкции.

Правозащитные организации утверждают, что для режима Лукашенко наплыв мигрантов стал своеобразным инструментом давления на Европу, а сами люди — жертвы этого противостояния.

Читайте
Возвращайтесь в Беларусь: Польша разослала СМС на телефоны нелегалов

Беларусь принимает самолеты из Афганистана и Ирака с людьми, которые ищут убежища. Затем эти люди движутся в сторону границ Евросоюза. Именно поэтому пограничники Польши, Литвы и Латвии строят ограждения из колючей проволоки и стараются не впускать мигрантов.

С января по сентябрь 2021 года пограничная служба Польши предотвратила 9 287 попыток пересечения границы из Беларуси в Польшу, и из них 8 тыс. были зафиксированы только за два последних месяца.

Источник: Independent

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка