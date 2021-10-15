Польша построит стену от Беларуси за $404 млн и будет выгонять нелегальных мигрантов

Парламент Польши утвердил выделение средств для сооружения стены вдоль границы с Беларусью, чтобы сдержать поток мигрантов. Речь идет о сумме в $404 млн.

Польские пограничники также получили разрешение немедленно выгонять иностранцев при попытке незаконного пересечения границы.

В то же время, международные законы предусматривают, что страны должны рассматривать просьбу иностранцев об убежище, даже если они пересекли границу без разрешения.

Правительства стран-членов ЕС, граничащих с Беларусью, а именно Польша, Литва и Латвия заявили, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко способствует потокам мигрантов с Ближнего Востока в ответ на европейские санкции.

Правозащитные организации утверждают, что для режима Лукашенко наплыв мигрантов стал своеобразным инструментом давления на Европу, а сами люди — жертвы этого противостояния.

Беларусь принимает самолеты из Афганистана и Ирака с людьми, которые ищут убежища. Затем эти люди движутся в сторону границ Евросоюза. Именно поэтому пограничники Польши, Литвы и Латвии строят ограждения из колючей проволоки и стараются не впускать мигрантов.

С января по сентябрь 2021 года пограничная служба Польши предотвратила 9 287 попыток пересечения границы из Беларуси в Польшу, и из них 8 тыс. были зафиксированы только за два последних месяца.