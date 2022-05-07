Президент России Владимир Путин хочет направить Западу предупреждение о “конце света”, когда 9 мая возглавит торжества по случаю 77-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией.

Как пишет Reuters, в РФ парад хотят сделать масштабным, хотя значительная часть российских войск находится на войне против Украины.

— Непоколебимый перед лицом глубокой изоляции Запада с тех пор, как он отдал приказ о вторжении в соседнюю Украину, Путин выступит на Красной площади перед парадом войск, танков, ракет и межконтинентальных баллистических ракет, — пишет издание.

Reuters отмечает, что в пролете над собором Василия Блаженного примут участие сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160 и, впервые с 2010 года, командный самолет Ил-80 “судного дня”, который будет перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны, заявили в Министерстве обороны.

В этом сценарии Ил-80 призван стать передвижным командным центром для президента России. Он оснащен технологиями, но конкретные детали являются государственной тайной РФ.

Самолет предназначен для управления Вооруженными силами в случае вооруженного конфликта с применением ядерного оружия.

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Требования, предъявляемые к воздушному командному пункту: дальность и продолжительность полета должны обеспечить вывод ставки верховного главнокомандующего из угрожаемой зоны в случае опасности войны любой интенсивности; самолет должен иметь бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе защиту от радиоактивного заражения; на самолете должна быть аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил, в том числе с использованием АСУ и ТКС, включая аппаратуру СДВ-связи; самолет должен иметь возможность автономного применения в случае выхода из строя наземного и спутникового оборудования систем ретрансляции связи и навигации; самолет должен обеспечивать высокий комфорт на борту; самолет должен соответствовать уровню надежности: вероятность отказов в 10 раз ниже, чем для ВС военного назначения.