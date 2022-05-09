В этом году 9 мая в Москве прошел традиционный парад. Однако он существенно отличался от прошлых лет. Так, в этом году парад в Москве прошел без авиации.

И это несмотря на то, что в Кремле обещали даже показать так называемый самолет судного дня, предназначенный для эвакуации высшего военного руководства страны, а также управления вооруженными силами в условиях войны, в частности ядерной.

Официальной причиной отмены воздушной части парада в Москве назвали якобы погодные условия. Но из-за тех же “погодных условий” воздушные войска также не приняли участия в парадах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске, Новосибирске и Самаре.

Кроме того, Кремль сократил количество военной техники. Как сообщало российское BBC накануне, в параде в Москве примут участие 129 единиц, хотя еще в прошлом году их было 191.

* Заметим, что, согласно информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 25 650 военных, 1 145 танков, 2 764 боевых бронированных машины, 199 самолетов и 158 вертолетов.

Не была объявлена ​​и всеобщая мобилизация в России. Хотя иностранные спецслужбы предполагали такое развитие событий. Но кое-что традиционное на параде все-таки было — это выступление президента РФ Владимира Путина. Хотя и оно длилось недолго.

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Значительную часть своей речи он посвятил войне в Украине, в очередной раз повторив ту же мантру — полномасштабное российское вторжение было “вынужденной мерой”. По словам Путина, Россия таким образом “дала предупредительный отпор агрессорам”.

Поэтому действия Москвы президент РФ назвал “вынужденным, своевременным и единственным правильным решением”.

Также Путин не обошел вниманием НАТО в своем выступлении и обвинил блок в том, что он “начал активное военное освоение прилегающих к РФ территорий”.

Вспомнил Путин и о “неонацистах”, которых он видит в каждом украинце. По его словам, перед началом полномасштабного вторжения России в Украину все указывало на то, что “столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным”.

Поэтому, по мнению главы Кремля, Вооруженные силы РФ и так называемые ополченцы Донбасса “воюют за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроки Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам”.

Но все эти тезисы от российского президента уже звучали 24 февраля 2022 года, когда под утро началось полномасштабное российское вторжение в Украину.

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Реакция Украины

В Украине также отреагировали на речь Путина на параде в Москве. Так, в Министерстве иностранных дел празднование 9 мая в России назвали пропагандистским шоу, которое не имеет ничего общего с памятью о Второй мировой войне.

We call on the int’l community to take Russia’s May 9th celebrations for what they are: propaganda shows having nothing to do with WWII commemoration. Who marches through Red Square today? ▶️#ArmUkraineNow #WeRememberTheFact pic.twitter.com/pWxpjjmgTD — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) May 9, 2022

Со своей стороны советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на обвинения президента РФ в том, что страны НАТО якобы собирались нападать на Россию. Он подчеркнул, что у этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ.

Проговорімо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цієї війни не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій Рф. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 9, 2022

Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в эфире одного из украинских телеканалов речь Путина на параде в Москве назвал скучной и признаком слабости его режима.

– От Путина нужно всегда чего-то ожидать. Поскольку он всегда готов создать что-нибудь плохое для мира и Украины. В его речи на параде в Москве действительно не было ничего нового. По-моему, эта речь была скучной. Однако повторение всех его смыслов свидетельствует о том, что он будет идти дальше. Путин продолжает видеть Украину искусственным государством. Он снова говорил об исторических землях. Снова пытался построить свою мифологию об истории, – объяснил Климкин.

Также Павел Климкин подчеркнул, что не стоит искать оптимизм в том, что Путин на параде в Москве не объявил какие-либо сенсационные вещи.

— Единственное, что я услышал в этой речи, что является реальным признаком слабости, так это то, что Путин хочет снова договариваться с Западом. Он снова называет Россию сильной и суверенной страной, что звучит как оправдание. Поэтому радоваться его скучной речи не стоит, — убежден дипломат.

Между тем, украинские эксперты и политологи отмечают, что в речи Владимира Путина на параде в Москве не прозвучало ничего нового. Он озвучил те же тезисы, что все уже слышали раньше — без конкретики, зато с оправданиями своих преступных действий в Украине.

Фото: Кремль