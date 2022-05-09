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Факты / Мир / Росія

Все это уже было: как оценивают речь Путина на параде в Москве

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Все это уже было: как оценивают речь Путина на параде в Москве

В этом году 9 мая в Москве прошел традиционный парад. Однако он существенно отличался от прошлых лет. Так, в этом году парад в Москве прошел без авиации.

И это несмотря на то, что в Кремле обещали даже показать так называемый самолет судного дня, предназначенный для эвакуации высшего военного руководства страны, а также управления вооруженными силами в условиях войны, в частности ядерной.

Официальной причиной отмены воздушной части парада в Москве назвали якобы погодные условия. Но из-за тех же “погодных условий” воздушные войска также не приняли участия в парадах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске, Новосибирске и Самаре.

Кроме того, Кремль сократил количество военной техники. Как сообщало российское BBC накануне, в параде в Москве примут участие 129 единиц, хотя еще в прошлом году их было 191.

* Заметим, что, согласно информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 25 650 военных, 1 145 танков, 2 764 боевых бронированных машины, 199 самолетов и 158 вертолетов.

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Не была объявлена ​​и всеобщая мобилизация в России. Хотя иностранные спецслужбы предполагали такое развитие событий. Но кое-что традиционное на параде все-таки было — это выступление президента РФ Владимира Путина. Хотя и оно длилось недолго.

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Значительную часть своей речи он посвятил войне в Украине, в очередной раз повторив ту же мантру — полномасштабное российское вторжение было “вынужденной мерой”. По словам Путина, Россия таким образом “дала предупредительный отпор агрессорам”.

Поэтому действия Москвы президент РФ назвал “вынужденным, своевременным и единственным правильным решением”.

Также Путин не обошел вниманием НАТО в своем выступлении и обвинил блок в том, что он “начал активное военное освоение прилегающих к РФ территорий”.

Вспомнил Путин и о “неонацистах”, которых он видит в каждом украинце. По его словам, перед началом полномасштабного вторжения России в Украину все указывало на то, что “столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным”.

Поэтому, по мнению главы Кремля, Вооруженные силы РФ и так называемые ополченцы Донбасса “воюют за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроки Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам”.

Но все эти тезисы от российского президента уже звучали 24 февраля 2022 года, когда под утро началось полномасштабное российское вторжение в Украину.

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Реакция Украины

В Украине также отреагировали на речь Путина на параде в Москве. Так, в Министерстве иностранных дел празднование 9 мая в России назвали пропагандистским шоу, которое не имеет ничего общего с памятью о Второй мировой войне.

Со своей стороны советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на обвинения президента РФ в том, что страны НАТО якобы собирались нападать на Россию. Он подчеркнул, что у этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ.

Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в эфире одного из украинских телеканалов речь Путина на параде в Москве назвал скучной и признаком слабости его режима.

– От Путина нужно всегда чего-то ожидать. Поскольку он всегда готов создать что-нибудь плохое для мира и Украины. В его речи на параде в Москве действительно не было ничего нового. По-моему, эта речь была скучной. Однако повторение всех его смыслов свидетельствует о том, что он будет идти дальше. Путин продолжает видеть Украину искусственным государством. Он снова говорил об исторических землях. Снова пытался построить свою мифологию об истории, – объяснил Климкин.

Также Павел Климкин подчеркнул, что не стоит искать оптимизм в том, что Путин на параде в Москве не объявил какие-либо сенсационные вещи.

— Единственное, что я услышал в этой речи, что является реальным признаком слабости, так это то, что Путин хочет снова договариваться с Западом. Он снова называет Россию сильной и суверенной страной, что звучит как оправдание. Поэтому радоваться его скучной речи не стоит, — убежден дипломат.

Между тем, украинские эксперты и политологи отмечают, что в речи Владимира Путина на параде в Москве не прозвучало ничего нового. Он озвучил те же тезисы, что все уже слышали раньше — без конкретики, зато с оправданиями своих преступных действий в Украине.

Фото: Кремль

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