В этом году 9 мая в Москве прошел традиционный парад. Однако он существенно отличался от прошлых лет. Так, в этом году парад в Москве прошел без авиации.

И это несмотря на то, что в Кремле обещали даже показать так называемый самолет судного дня, предназначенный для эвакуации высшего военного руководства страны, а также управления вооруженными силами в условиях войны, в частности ядерной.

Официальной причиной отмены воздушной части парада в Москве назвали якобы погодные условия. Но из-за тех же “погодных условий” воздушные войска также не приняли участия в парадах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске, Новосибирске и Самаре.

Кроме того, Кремль сократил количество военной техники. Как сообщало российское BBC накануне, в параде в Москве примут участие 129 единиц, хотя еще в прошлом году их было 191.

* Заметим, что, согласно информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 25 650 военных, 1 145 танков, 2 764 боевых бронированных машины, 199 самолетов и 158 вертолетов.

Не была объявлена ​​и всеобщая мобилизация в России. Хотя иностранные спецслужбы предполагали такое развитие событий. Но кое-что традиционное на параде все-таки было — это выступление президента РФ Владимира Путина. Хотя и оно длилось недолго.

Значительную часть своей речи он посвятил войне в Украине, в очередной раз повторив ту же мантру — полномасштабное российское вторжение было “вынужденной мерой”. По словам Путина, Россия таким образом “дала предупредительный отпор агрессорам”.

Поэтому действия Москвы президент РФ назвал “вынужденным, своевременным и единственным правильным решением”.

Также Путин не обошел вниманием НАТО в своем выступлении и обвинил блок в том, что он “начал активное военное освоение прилегающих к РФ территорий”.

Вспомнил Путин и о “неонацистах”, которых он видит в каждом украинце. По его словам, перед началом полномасштабного вторжения России в Украину все указывало на то, что “столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным”.

Поэтому, по мнению главы Кремля, Вооруженные силы РФ и так называемые ополченцы Донбасса “воюют за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроки Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам”.

Но все эти тезисы от российского президента уже звучали 24 февраля 2022 года, когда под утро началось полномасштабное российское вторжение в Украину.

В Украине также отреагировали на речь Путина на параде в Москве. Так, в Министерстве иностранных дел празднование 9 мая в России назвали пропагандистским шоу, которое не имеет ничего общего с памятью о Второй мировой войне.

We call on the int’l community to take Russia’s May 9th celebrations for what they are: propaganda shows having nothing to do with WWII commemoration.

Who marches through Red Square today? ▶️#ArmUkraineNow #WeRememberTheFact pic.twitter.com/pWxpjjmgTD

— MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) May 9, 2022