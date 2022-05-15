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Факты / Мир / Росія

Россия совершает экономическое самоубийство – глава Института немецкой экономики

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Россия совершает экономическое самоубийство – глава Института немецкой экономики

Продолжая полномасштабную войну в Украине и подвергая себя усилению санкций, Россия совершает экономическое самоубийство.

Такое мнение высказал директор Института немецкой экономики Михаэль Хютер. Он отметил, что Путин “ворует” у своего государства и граждан хоть какие-то перспективы.

При этом никаких задекларированных военных целей в Украине Кремль так и не достиг.

— Германия в дальнейшем больше никогда не будет покупать газ у России, — заверил журналистов Михаэль Хютер.

По словам экономиста, Германия будет готовиться к переходу на сжиженный природный газ из других стран, и это решение является “необратимым”.

Он отметил, что уже начато строительство инфраструктуры для импорта сжиженного природного газа (СПГ) обходится очень дорого и будет крайне невыгодно отказаться от ее использования.

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