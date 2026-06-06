Около 7% мобилизованных в Украине имеют законное право на отсрочку, которое по разным причинам не учли во время проведения мобилизационных мероприятий.

Об этом заявила военная омбудсменка Украины Ольга Решетилова в интервью Суспільне Новини.

Решетилова о мобилизованных, имеющих право на отсрочку

Журналистка спросила Решетилову о том, пыталось ли государство оценить масштабы мобилизации или количество граждан Украины, которые фактически не способны нести службу.

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– Мы пробовали подсчитать и количество людей, и сколько это стоит государству. Потому что военнослужащий, имеющий законное право на отсрочку, но попадающий на службу, все равно рано или поздно либо будет уволен, либо сбежит, самовольно покинет часть. Или просто будет балластом где-то в воинской части, не имея возможности или желания выполнять какие-то задачи, – ответила она.

По подсчетам таких военнослужащих около 7% среди всех мобилизованных. То есть, такое количество имеет законное право на отсрочку, которое не учли во время мобилизации, отметила Решетилова.

По ее словам, среди причин могут быть, например, некачественное проведение ВЛК, неучет тех документов, которые имел военнослужащий, наличие у них троих или более детей, оформление опеки над кем-то из близких родственников.

Кроме этого, это могут быть люди, являющиеся ближайшими родственниками погибших, пропавших без вести или пленных военнослужащих. Это три основных причины, утверждает Решетилова.

Она рассказала, что в этом случае проблемы этих 7% мобилизованных новобранцев фактически ложатся на плечи государства и командиров, после чего начинается процесс их решения.

Процесс требует огромного ресурса: от работы командования на местах (командир, сержант, заместитель по психологической поддержке персонала) до бюджетных расходов на лечение непригодного бойца.

Также запускается сложная бумажная волокита: госпиталь должен ежедневно отправлять воинской части через систему электронного документооборота в ВСУ подтверждение, что военнослужащий до сих пор лечится, а другие структуры – проверять эти данные.

– Когда речь идет о тысячах военнослужащих – это огромный ресурс. Как правило, они или их родственники еще шлют жалобы нам, на Министерство обороны, возможно, уполномоченному Верховной Рады по правам человека. В итоге мы сильно перегружаем всю систему. И все потому, что на каком-то этапе происходит ошибка из-за некачественной мобилизации, – сказала она.

Решетилова отметила, что после проведения внутренних расчетов стало известно, во сколько государству обходится содержание одного бойца, который по закону имеет право на отсрочку или демобилизацию. Она не назвала конкретные цифры, но объем ресурса значительный.

Такого мобилизованного берут на баланс, выплачивают денежное довольствие, одевают, кормят, снабжают бронежилетом и каской. Если же он болеет – государство полностью оплачивает его лечение, сказала военная омбудсменка.

Кроме того, на такого человека тратят свое время инструкторы в обучающих центрах, идут дефицитные материалы и ресурсы для подготовки. Вместо решения проблемы с пополнением армии, отметила Решетилова, Украина получает финансовый ущерб, огромное социальное напряжение и возмущение в обществе.

Военная омбудсменка подчеркнула, что у Министерства обороны Украины есть чрезвычайно сложная задача, чтобы решить эту проблему.

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