РФ атаковала два судна Морской поисково-спасательной службы: есть раненые
Российские войска атаковали два гражданских поисково-спасательных судна. Это были катера Морской поисково-спасательной службы, выполнявшие гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора.
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Атака РФ на два гражданских поисково-спасательных судна
По словам Кулебы, армия России атаковала два гражданских поисково-спасательных судна, в очередной раз грубо нарушив нормы международного гуманитарного права.
– К сожалению, есть пострадавшие. Продолжается эвакуация катерами Военно-морских сил ВСУ, – говорится в сообщении.
Оба судна имели соответствующий цвет и отметки SAR (от англ. Search and Rescue), что означает назначение для поиска и спасения людей на воде, согласно нормам международного права, рассказали в Военно-морских силах ВСУ.
Как отметил Кулеба, малые береговые поисково-спасательные судна имеют специальную защиту согласно международному гуманитарному праву.
В частности, статья 27 Второй Женевской конвенции 1949 года предусматривает защиту суден, используемых государством или официально признанными спасательными организациями только для проведения поисково-спасательных операций и оказания помощи людям на море.
Как отметил Кулеба, атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения Россией норм международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море.
Фото: Алексей Кулеба, Военно-морские силы ВСУ