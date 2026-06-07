В воскресенье, 7 июня, в Украине отмечают День работников местной промышленности, День работников водного хозяйства и День мелиоратора.

Также на эту дату приходятся Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Всемирный день заботы, Международный день специалистов в сфере снабжения, День краудфандинга и Международный день осведомленности о синдроме Туретта.

По новому церковному календарю верующие отмечают Воскресенье всех святых — первое воскресенье после Пятидесятницы, когда почитают всех святых, известных и неизвестных.

Сейчас смотрят

Также в этот день поминают священномученика Феодота Анкирского. Подробнее о праздниках, именинниках, народных приметах и запретах дня — в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 7 июня 2026 года

По новоюлианскому календарю 7 июня православные христиане отмечают Воскресенье всех святых — праздник, завершающий пасхальный цикл и приходящийся на первое воскресенье после Пятидесятницы.

В этот день почитают всех святых, прославивших Бога своей жизнью, подвигами, мученичеством и служением, независимо от времени и места их жизни.

Также в этот день верующие поминают священномученика Феодота Анкирского — христианина, жившего в начале IV века в городе Анкира и пострадавшего за веру во время гонений императора Диоклетиана.

Феодот владел гостиницей и корчмой. Во время гонений на христиан таверна святого служила убежищем для верующих, больницей для больных и местом христианского богослужения.

Феодот обратил в христианство многих язычников, побудил покаяться многих грешников. За свою благочестивую жизнь святой получил от Господа дар исцеления недугов.

Какой сегодня, 7 июня 2026 года, день в Украине

В первое воскресенье июня в Украине отмечают сразу несколько профессиональных праздников. День работников водного хозяйства установлен указом президента Украины от 18 марта 2003 года. Праздник посвящен специалистам, обеспечивающим рациональное использование, сохранение и распределение водных ресурсов.

Также отмечается День работников местной промышленности, введенный президентским указом от 20 августа 2002 года. Отрасль объединяет сотни небольших предприятий, которые производят товары для внутреннего рынка и обеспечивают рабочие места в регионах.

Кроме того, в Украине отмечают День мелиоратора. Это профессиональный праздник работников, которые занимаются улучшением состояния земель и обеспечивают условия для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Кто празднует день ангела 7 июня 2026 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп и Ян.

Что нельзя делать 7 июня 2026 года

Сегодня церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, сплетен, клеветы, оскорблений, жадности и зависти.

Народные приметы говорят, что 7 июня не стоит признаваться в любви, свататься или приглашать на свидание, иначе отношения быстро испортятся. Также не рекомендуется рассказывать другим о своих планах на будущее, потому что все пойдет наперекор.

Что можно делать сегодня

В народе праздник 7 июня прозвали Федот Урожайник. Сегодня можно помолиться святому о хорошем урожае хлеба, а также попросить его о защите урожая от непогоды.

В этот день стоит одеть украшения из золота — это считалось хорошим знаком. Также можно заниматься домашними делами, работать на огороде и во дворе.

Народные приметы на 7 июня 2026 года

Жаркий день — к щедрому урожаю зерна.

Вечером громко квакают лягушки — к хорошей погоде.

Нет росы утром — днем будет дождь.

Гром на Федота — непогода затянется надолго.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.