Какой праздник 7 июня 2026 и почему не стоит рассказывать о своих планах
В воскресенье, 7 июня, в Украине отмечают День работников местной промышленности, День работников водного хозяйства и День мелиоратора.
Также на эту дату приходятся Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Всемирный день заботы, Международный день специалистов в сфере снабжения, День краудфандинга и Международный день осведомленности о синдроме Туретта.
По новому церковному календарю верующие отмечают Воскресенье всех святых — первое воскресенье после Пятидесятницы, когда почитают всех святых, известных и неизвестных.
Также в этот день поминают священномученика Феодота Анкирского. Подробнее о праздниках, именинниках, народных приметах и запретах дня — в материале.
- Какой сегодня церковный праздник — 7 июня 2026 года
- Какой сегодня, 7 июня 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 7 июня 2026 года
- Что нельзя делать 7 июня 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 7 июня 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 7 июня 2026 года
По новоюлианскому календарю 7 июня православные христиане отмечают Воскресенье всех святых — праздник, завершающий пасхальный цикл и приходящийся на первое воскресенье после Пятидесятницы.
В этот день почитают всех святых, прославивших Бога своей жизнью, подвигами, мученичеством и служением, независимо от времени и места их жизни.
Также в этот день верующие поминают священномученика Феодота Анкирского — христианина, жившего в начале IV века в городе Анкира и пострадавшего за веру во время гонений императора Диоклетиана.
Феодот владел гостиницей и корчмой. Во время гонений на христиан таверна святого служила убежищем для верующих, больницей для больных и местом христианского богослужения.
Феодот обратил в христианство многих язычников, побудил покаяться многих грешников. За свою благочестивую жизнь святой получил от Господа дар исцеления недугов.
Какой сегодня, 7 июня 2026 года, день в Украине
В первое воскресенье июня в Украине отмечают сразу несколько профессиональных праздников. День работников водного хозяйства установлен указом президента Украины от 18 марта 2003 года. Праздник посвящен специалистам, обеспечивающим рациональное использование, сохранение и распределение водных ресурсов.
Также отмечается День работников местной промышленности, введенный президентским указом от 20 августа 2002 года. Отрасль объединяет сотни небольших предприятий, которые производят товары для внутреннего рынка и обеспечивают рабочие места в регионах.
Кроме того, в Украине отмечают День мелиоратора. Это профессиональный праздник работников, которые занимаются улучшением состояния земель и обеспечивают условия для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Кто празднует день ангела 7 июня 2026 года
В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп и Ян.
Что нельзя делать 7 июня 2026 года
Сегодня церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, сплетен, клеветы, оскорблений, жадности и зависти.
Народные приметы говорят, что 7 июня не стоит признаваться в любви, свататься или приглашать на свидание, иначе отношения быстро испортятся. Также не рекомендуется рассказывать другим о своих планах на будущее, потому что все пойдет наперекор.
Что можно делать сегодня
В народе праздник 7 июня прозвали Федот Урожайник. Сегодня можно помолиться святому о хорошем урожае хлеба, а также попросить его о защите урожая от непогоды.
В этот день стоит одеть украшения из золота — это считалось хорошим знаком. Также можно заниматься домашними делами, работать на огороде и во дворе.
Народные приметы на 7 июня 2026 года
- Жаркий день — к щедрому урожаю зерна.
- Вечером громко квакают лягушки — к хорошей погоде.
- Нет росы утром — днем будет дождь.
- Гром на Федота — непогода затянется надолго.