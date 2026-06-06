Лидеры Великобритании, Франции и Германии планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 7 июня, чтобы обсудить пути привлечения РФ к переговорам по прекращению войны.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщают издания The Guardian и Bloomberg.

Встреча Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции: что известно

По данным СМИ, британский премьер Кир Стармер будет принимать Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона на Даунинг-стрит в Лондоне вечером 7 июня.

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Однако если планы Владимира Зеленского изменятся, встречу могут перенести.

Целью переговоров является активизация усилий по прекращению войны и поддержка Украины. В частности, лидеры могут обсудить перспективы переговоров с привлечением РФ. По данным источников, они исходят из того, что Москва не сможет бесконечно избегать переговоров и в случае их проведения страны Европы могут принять участие.

Переговоры в Лондоне должны помочь ключевым европейским союзникам Украины подготовиться к такому сценарию.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал в пятницу встречу лидеров трех стран с Владимиром Зеленским “в ближайшие дни”.

– Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Кремлем. Именно европейцы могут помочь, – заявил он, выступая на саммите ЕС-Западные Балканы.

По данным Bloomberg, Великобритания, Франция и Германия видят возможность посадить Путина за стол переговоров, поскольку Украина имеет все больший успех в нанесении дальнобойных ударов вглубь территории РФ.

Представители правительств Франции, Великобритании и Германии не ответили на запросы о комментариях относительно встречи.

Открытое письмо Зеленского Путину

Новый дипломатический шаг происходит после того, как Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину. Офис президента Украины обнародовал его вечером 4 июня.

В нем Зеленский предложил провести личную встречу на территории третьей страны (например, в Швейцарии или Турции). По его словам, главной целью переговоров должно стать прекращение войны.

Украинский лидер заявил о готовности Украины объявить прекращение огня на период переговоров. Он отметил, что к переговорному процессу могут присоединиться США и Европа.

В ответ на это письмо Путин на следующий день заявил, что “не видит смысла” в такой встрече.

Между тем, лидер США Дональд Трамп поддержал идею личной встречи президентов Украины и РФ.

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