Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 82 день войны
Убили Убили
229 детей
Ранили Ранили
>421 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Мир / Росія

Россия использует детей для пропаганды, чтобы оправдать зверства в Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
Россия использует детей для пропаганды, чтобы оправдать зверства в Украине

Страна-агрессор Российская Федерация использует маленьких детей для z-пропаганды, пытаясь оправдать зверства своих солдат на территории Украины. В частности, захватчики эксплуатируют 8-летнего мальчика Алешу, о котором снимают сюжеты и показывают на прокремлевских телеканалах.

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко опроверг очередные московские фейки. Российские наемники снимают сюжеты о том, что якобы этот мальчик выбегает, чтобы поздравить оккупационные войска, которые направляются через Белгородскую область РФ в направлении Украины.

Российские средства массовой информации используют и других маленьких детей, которые якобы поддерживают агрессивные намерения Кремля против Украины.

Недавно также появились прокремлевские фейки о том, что якобы раненым украинским защитникам на Азовстали в Мариуполе дали возможность эвакуироваться в “ДНР”. Российская пропаганда распространила ложную информацию о том, что наши бойцы якобы согласились на это предложение, однако это неправда.

Украинская сторона не предоставляла официального подтверждения на распространенные российские фейки. Мирных жителей Украины призывают доверять только официальным источникам и проверять сомнительную информацию.

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка