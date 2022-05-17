Россия использует детей для пропаганды, чтобы оправдать зверства в Украине

Страна-агрессор Российская Федерация использует маленьких детей для z-пропаганды, пытаясь оправдать зверства своих солдат на территории Украины. В частности, захватчики эксплуатируют 8-летнего мальчика Алешу, о котором снимают сюжеты и показывают на прокремлевских телеканалах.

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко опроверг очередные московские фейки. Российские наемники снимают сюжеты о том, что якобы этот мальчик выбегает, чтобы поздравить оккупационные войска, которые направляются через Белгородскую область РФ в направлении Украины.

Российские средства массовой информации используют и других маленьких детей, которые якобы поддерживают агрессивные намерения Кремля против Украины.

Недавно также появились прокремлевские фейки о том, что якобы раненым украинским защитникам на Азовстали в Мариуполе дали возможность эвакуироваться в “ДНР”. Российская пропаганда распространила ложную информацию о том, что наши бойцы якобы согласились на это предложение, однако это неправда.

Украинская сторона не предоставляла официального подтверждения на распространенные российские фейки. Мирных жителей Украины призывают доверять только официальным источникам и проверять сомнительную информацию.