В результате российской атаки на Киев ночью 30 августа возникли пожары в жилом многоэтажном доме и нежилых зданиях.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и ГСЧС Украины.

Атака на Киев 30 августа: что известно

В Оболонском районе в результате попадания загорелись помещения со второго по пятый этаж 12-этажного жилого дома. Пожар площадью 80 кв. м потушили.

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В Подольском районе зафиксирован попадание в нежилое здание. На месте возник пожар, который тушили спасатели.

В Голосеевском районе в результате атаки возник пожар в административном здании, который ликвидировали. Уже во время утренней атаки было зафиксировано попадание в двухэтажное нежилое здание.

Из-за падения обломков в этом же районе загорелась крыша еще одного нежилого здания. Экстренные службы отправились на место.

В Деснянском районе загорелась трава на открытой территории площадью 2 га.

По состоянию на 06:00 все пожары, возникшие в столице в результате предыдущих ударов, были потушены. В то же время в Голосеевском районе спасатели продолжали тушить пожар, вызванный утренней атакой.

В результате атаки на Киев 30 августа известно как минимум о трех пострадавших.

Все они пострадали в Оболонском районе, где российский удар вызвал пожар в 12-этажном жилом доме. Спасатели передали троих человек медикам.

Информация о возможных других пострадавших уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 649-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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