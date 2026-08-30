Атака на Киев: в многоэтажке вспыхнул пожар, есть пострадавшие
В результате российской атаки на Киев ночью 30 августа возникли пожары в жилом многоэтажном доме и нежилых зданиях.
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и ГСЧС Украины.
Атака на Киев 30 августа: что известно
В Оболонском районе в результате попадания загорелись помещения со второго по пятый этаж 12-этажного жилого дома. Пожар площадью 80 кв. м потушили.
В Подольском районе зафиксирован попадание в нежилое здание. На месте возник пожар, который тушили спасатели.
В Голосеевском районе в результате атаки возник пожар в административном здании, который ликвидировали. Уже во время утренней атаки было зафиксировано попадание в двухэтажное нежилое здание.
Из-за падения обломков в этом же районе загорелась крыша еще одного нежилого здания. Экстренные службы отправились на место.
В Деснянском районе загорелась трава на открытой территории площадью 2 га.
По состоянию на 06:00 все пожары, возникшие в столице в результате предыдущих ударов, были потушены. В то же время в Голосеевском районе спасатели продолжали тушить пожар, вызванный утренней атакой.
В результате атаки на Киев 30 августа известно как минимум о трех пострадавших.
Все они пострадали в Оболонском районе, где российский удар вызвал пожар в 12-этажном жилом доме. Спасатели передали троих человек медикам.
Информация о возможных других пострадавших уточняется.
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