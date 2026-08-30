Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
1 мин.
Карта боевых действий на 30 августа 2026 года — ситуация на фронте
Всего с начала прошедших суток произошло 175 боевых столкновений.
Агрессор нанес три ракетных удара, применил три ракеты, совершил 47 авиаударов с использованием 195 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 7 182 дрона-камикадзе и осуществил 2 305 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 649-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.