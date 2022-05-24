Май, 24 в 17:15

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли доживет до 2023 года, а его преемником может стать нынешний секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Rundschau бывший глава секретной разведывательной службы Великобритании Ми-6 Ричард Дирлав.

По его мнению, Путин может уйти с поста до конца года не из-за войны с Украиной. Причина — в его состоянии здоровья.

– Я не думаю, что он будет жив в 2023 году, – сказал бывший агент британских спецслужб.

При этом Дирлав полагает, что Путина, вероятнее всего, отправят в санаторий, из которого он уже не выйдет в качестве лидера России.

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– Если мой тезис подтвердится, и Путин скроется в санатории, он (Патрушев. – Ред.) станет вероятной заменой. И, конечно, в этом сценарии замена, скорее всего, будет постоянной, поскольку преемственности в российском руководстве нет, – отметил он.

Дирлав полагает, что Россия может “расколоться” в ближайшие 12-18 месяцев из-за введенных санкций.

В украинской разведке также подтверждают, что у Владимира Путина несколько тяжелых заболеваний, одно из которых рак.

В то же время с этими диагнозами кремлевский диктатор может прожить еще несколько лет, прогнозирует руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Джерело: Frankfurter Rundschau