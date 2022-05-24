Май, 24 в 13:26

Глава страны-агрессора России Владимир Путин имеет несколько тяжелых заболеваний, одно из которых рак.

Об этом рассказал в одном из интервью руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, действительно ли у хозяина Кремля диагностировано онкологическое заболевание.

– Да, мы полностью подтверждаем эту информацию. У него несколько тяжелых болезней, одна из которых рак, – отметил Буданов.

В то же время, по словам главы разведки, хозяин Кремля может прожить еще несколько лет, несмотря на тяжелые заболевания.

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– Но надеяться на то, что Путин умрет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда, – сообщил Буданов.

В ходе интервью глава разведки согласился, что на фоне ряда поражений российских войск в Украине Путин растерян. По данным Буданова, российский диктатор значительно сократил круг людей, имеющих к нему непосредственный доступ.

– Буду говорить без фамилий: он значительно сократил доступ людей к себе. К нему сейчас заходит достаточно незначительное количество людей. Всех остальных он держит дистанционно, — подчеркнул Буданов.

Он добавил, что Путин получает достаточно ограниченную информацию о войне в Украине: всю правду ему боятся доносить.

Буданов также рассказал, что несмотря на серьезные заболевания, Путин боится серьезно готовить себе преемника, опасаясь переворота.

– В разные периоды он задумывался над этим и в принципе выбирал, как говорится, фаворита. Таких людей уже было несколько. Глядя на определенные маниакальные синдромы у него, вероятнее всего, он боится серьезно готовить преемника, понимая, что во время подготовки этот преемник может захотеть сесть в кресло чуть раньше, чем захочет Путин. Поэтому он держит всех на определенной дистанции. И верит в то, что он будет править вечно. Но так не будет, – заявил Буданов, добавив, что хозяин Кремля закончит так же, как и все остальные диктаторы.

Слухи о серьезных проблемах со здоровьем у Владимира Путина ранее появлялись в мировых СМИ. Например, журналисты New Lines Magazine получили аудиозапись, на которой один из российских олигархов рассказывал, чем болеет Путин. Согласно аудиозаписи, хозяин Кремля “тяжело болен раком крови”.