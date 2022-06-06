Слава Україні: хакеры взломали сайт Минстроя России

Июнь, 06 в 1:02

В ночь на 5 июня хакеры взломали сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. На основной онлайн-странице появилась информация о том, что ресурс взломала команда DumpForums.

Хакеры требуют выплатить определенную сумму биткоинов до 7 июня, иначе информация о сотрудниках российского министерства может оказаться в публичном доступе.

Они опубликовали номер электронного кошелька, на который призывают перечислить деньги. Также хакеры сменили заголовок сайта на патриотические слова Слава Україні!

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Украинские СМИ предполагают, что хакеры могли отомстить России за то, что прокремлевские наемники сегодня сломали украинский сервис интернет-телевидения. Вместо футбольного матча Уэльс – Украина транслировали российскую пропаганду.

Украинский футбольный комментатор Виктор Вацко в прямом эфире высказал все, что думает о России после хакерской атаки во время матча. Пользователи социальных сетей поддержали его, отметив, что с нетерпением ждут победы Украины над российской агрессией.