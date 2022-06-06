Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія

Слава Україні: хакеры взломали сайт Минстроя России

Юля Захарченко, редактор ленты
Хакерська атака
Фото: Depositphotos

В ночь на 5 июня хакеры взломали сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. На основной онлайн-странице появилась информация о том, что ресурс взломала команда DumpForums.

Хакеры требуют выплатить определенную сумму биткоинов до 7 июня, иначе информация о сотрудниках российского министерства может оказаться в публичном доступе.

Они опубликовали номер электронного кошелька, на который призывают перечислить деньги. Также хакеры сменили заголовок сайта на патриотические слова Слава Україні!

Сейчас смотрят

Фото: Факты ICTV

Украинские СМИ предполагают, что хакеры могли отомстить России за то, что прокремлевские наемники сегодня сломали украинский сервис интернет-телевидения. Вместо футбольного матча Уэльс – Украина транслировали российскую пропаганду.

Украинский футбольный комментатор Виктор Вацко в прямом эфире высказал все, что думает о России после хакерской атаки во время матча. Пользователи социальных сетей поддержали его, отметив, что с нетерпением ждут победы Украины над российской агрессией.

Читайте
В Донецке и области после обстрелов оккупантов не работает российское телевидение

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка