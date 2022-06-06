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Факты / Украина / Общество

В Донецке и области после обстрелов оккупантов не работает российское телевидение

Юля Захарченко, редактор ленты
Телебачення
Фото: Depositphotos

В Донецке и другой временно оккупированной части области недоступно российское телевидение, пропагандировавшее агрессивную z-идеологию.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что российское вещание прекратило работу в результате обстрелов захватчиков.

– Сегодня было много хороших новостей из фронта. У меня есть последняя на ночь. С сегодняшнего дня в Донецке и оккупированной части области недоступно эфирное телевидение. Была пропаганда – и нет пропаганды. Смешнее всего то, что телевидения нет из-за повреждения обстрелом, который вновь устроили сами оккупанты, чтобы обвинить ВСУ в “обстрелах мирных жителей”. Такой выстрел уже не в ногу, а аккуратно в мозг российской пропаганды. Слава Украине, – подчеркнул он.

Андрющенко рассказал, что в Новоазовске оккупанты начали раздавать российские паспорта. В так называемой миграционной службе “ДНР” нет очередей, даже электронных, заметил советник мэра Мариуполя. По его словам, украинские жители не хотят становиться российскими гражданами.

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