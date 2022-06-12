Июнь, 12 в 16:50

Представительница МИД России Мария Захарова пригрозила Польше из-за идеи депутата Европарламента Радослава Сикорского передать Украине ядерное оружие.

Она заявила, что это ставит “под удар” народ Польши. По ее словам, польские политики, контролируемые Америкой, выявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть и разжигают конфликты.

– Теперь они еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное – они ставят под удар польский народ, который вовлекается в ядерный передел мира, — написала Захарова.

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Напомним, ранее депутат Европарламента, польский политик Радослав Сикорский заявил, что Украина может получить от западных стран ядерные боеголовки, поскольку Россия нарушила Будапештский меморандум.

К слову, согласно Будапештскому меморандуму, Украина в 1994 году отдала свой ядерный потенциал и приобрела безъядерный статус в обмен на независимость.

Поскольку Россия нарушила условия соглашения и посягнула на территориальную целостность нашего государства, Запад должен помочь Украине, считает Сикорский.

Также депутат высказался по поводу вероятности ядерной атаки России на территорию НАТО. Он подчеркнул, что ничего кроме определенной риторики Путина на такую ​​возможность не указывает – никаких приготовлений не наблюдается.