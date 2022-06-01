В МВД считают “блефом” военные учения РФ с ядерными комплексами

Июнь, 01 в 17:26

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что считает “блефом” военные учения РФ с ядерными комплексами. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин не готовит никакого ядерного удара.

Об этом Денисенко написал у себя на странице в Facebook в среду, 1 июня.

По его словам, то, что в учениях стратегических ядерных сил РФ будут комплексы Ярс, которые могут попадать в цели с расстояния до 11 тыс. км (или до территории США, – Ред.), означает, что “никакого ядерного удара, ни тактического, ни стратегического Путин не готовит”.

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Советник министра подчеркивает, что вся эта ситуация – это блеф. Он добавил, что одним из самых больших комплексов Путина является комплекс Карибского кризиса.

– Ему очень хочется повторить его, но в этот раз выиграть. И все его действия нужно рассматривать именно с этой точки зрения. Он верит, что Байден слаб и Байден поверит в его блеф. Вчерашнюю статью Байдена об Украине он рассматривает не как объяснение американцам, а как слабость противника, на которого нужно еще немного надавить – и он сдастся, – пишет Денисенко.

Он напомнил слова бывшего госсекретаря США и экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон о Владимире Путине, – о том, что он “крутой парень с тонкой кожей”.

– Единственное, что он понимает, – это язык силы. И если выдержать его блеф – он потечет. В прямом и переносном смысле этого слова, – резюмировал Вадим Денисенко.

Советник отметил, что ожидает недель, полных “захватывающих историй о ядерном апокалипсисе”.