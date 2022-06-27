Июнь, 27 в 9:31

Армия РФ потеряла около 35 тыс. личного состава и более 1,5 тыс. танков в полномасштабной войне против Украины.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние сутки враг понес наибольшие потери на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Общие боевые потери российской армии в войне против Украины с 24 февраля по 27 июня ориентировочно составили:

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личного состава – около 35 тыс. (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1 552 (+20) единицы;

боевых бронированных машин – 3 687 (+28) единиц;

артиллерийских систем – 771 (+7) единица;

РСЗО – 243 единицы;

средств ПВО – 101 (+2) единица;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 184 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6) единиц;

крылатых ракет – 139 единиц;

кораблей/катеров – 14 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 575 (+11) единиц;

специальной техники – 60 единиц.

В Генштабе добавили, что окончательное количество утраченной техники и личного состава армии России уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.

Кроме того, в Генштабе отмечалось, что руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку РФ. Так, в Белгородскую область отправлено до 20 вагонов дежурной партии боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 124-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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