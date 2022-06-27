35 тыс. военных и более 1,5 тыс. танков: общие потери РФ в войне против Украины
Армия РФ потеряла около 35 тыс. личного состава и более 1,5 тыс. танков в полномасштабной войне против Украины.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние сутки враг понес наибольшие потери на Бахмутском и Кураховском направлениях.
Общие боевые потери российской армии в войне против Украины с 24 февраля по 27 июня ориентировочно составили:
- личного состава – около 35 тыс. (+150) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1 552 (+20) единицы;
- боевых бронированных машин – 3 687 (+28) единиц;
- артиллерийских систем – 771 (+7) единица;
- РСЗО – 243 единицы;
- средств ПВО – 101 (+2) единица;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 184 единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6) единиц;
- крылатых ракет – 139 единиц;
- кораблей/катеров – 14 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 575 (+11) единиц;
- специальной техники – 60 единиц.
В Генштабе добавили, что окончательное количество утраченной техники и личного состава армии России уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.
Кроме того, в Генштабе отмечалось, что руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку РФ. Так, в Белгородскую область отправлено до 20 вагонов дежурной партии боеприпасов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 124-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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