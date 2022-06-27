Июнь, 27 в 15:36

На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Мадриде, страны-члены Альянса утвердят стратегическую концепцию, которая определит Россию самой большой угрозой.

Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, новая концепция также будет касаться Китая и угроз, которые представляет Пекин.

– Наша новая концепция поведет нас в новую эру стратегических соревнований. Я ожидаю, что союзники четко определят Россию как самую большую и прямую угрозу нашей безопасности. Впервые она будет касаться Китая и угроз, которые Пекин представляет для безопасности, интересов и ценностей, — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что Россия избегает диалога, поэтому сейчас вопрос партнерства с ней не актуален.

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– Сейчас это не актуально, сейчас это не работает из-за поведения России. Мы сожалеем об этом, но мы также должны реагировать на эту реальность, — сказал Столтенберг, добавив, что существуют определенные линии коммуникации во избежание инцидентов.

Столтенберг напомнил, что в 2010 году на заседании они утвердили действующую концепцию, согласно которой Россия была признана стратегическим партнером НАТО. Однако, по словам генсека, в Мадриде этого не будет.

Напомним, что на саммите НАТО, который пройдет 28-30 июня, страны-члены Альянса рассмотрят современные вызовы для европейской и евроатлантической безопасности, пути дальнейшей трансформации Североатлантического альянса и примут новую стратегическую концепцию.

Источник: Европейская правда