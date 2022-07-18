Июль, 18 в 18:53

Российская Федерация использовала турбину Siemens для Северного потока-1 в качестве повода для прекращения поставок газа.

Об этом заявила представитель Министерства экономики Германии. Она отметила, что турбина, которая находилась на ремонте в Канаде, была запасной, а ее использование планировалось только в сентябре.

— По нашей информации, эта турбина является запасной и была предназначена для использования в сентябре, — сказала спикера.

По ее словам, Россия просто использовала ситуацию вокруг поставки этой газовой турбины в качестве повода, чтобы прекратить поставки газа через газопровод Северный поток-1.

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В Минэкономики ФРГ не сообщили, где сейчас находится турбина, указав лишь на заявление Siemens о намерении транспортировать ее к месту использования “как можно скорее”.

Напомним, что Канада решила вернуть Германии отремонтированную турбину для российского газопровода Северный поток.

Решение было принято, несмотря на возражения правительства Украины, а также крупной украинской диаспоры в Канаде, которые указывали, что возвращение турбины подорвет режим санкций.

Кроме этого, по данным СМИ, правительство Канады в виде исключения из введенных против России санкций, позволило немецкой Siemens Energy ремонтировать турбины для Северного потока в течение еще двух лет.

Источник: Handelsblatt